Waar gaat tsaar Poetin heen?

De Russische president begint aan zijn vierde ambt. Zijn laatste kunstje, of wordt hij tsaar voor het leven? De machtsstrijd in het immer schimmige Kremlin neemt alvast nog toe.

'Denk je dat ik hier zal blijven zitten tot ik honderd jaar ben? Nee!' Met vrolijke luim reageerde Vladimir Poetin zondagavond op de vraag van een journalist of hij al dacht aan 2030, het jaar waarin de Russische president zich opnieuw verkiesbaar kan stellen. 'Wat je zegt, is een beetje grappig.'

Voor veel westerse watchers, én vooral de elite in zijn eigen Kremlin, is de kwestie evenwel bittere ernst. Poetin, voor het eerst verkozen in 2000, haalde zondag weinig verrassend met een overweldigende meerderheid een vierde ambtstermijn binnen. Die tweede periode van maximaal twee opeenvolgende machtstermijnen loopt af in 2024, waarna Poetin volgens de Russische grondwet geen kandidaat meer kan zijn. Hij zal dan 71 zijn.