100 dollarbiljet stoot 1 dollar van de troon

Voor het eerst circuleren meer 100 dollarbiljetten dan briefjes van 1 dollar. Zijn status als vluchthaven en zijn populariteit in de illegale economie geven het grootste dollarbiljet vleugels, suggereert het IMF.

De cashloze samenleving lijkt niet aan de Amerikanen besteed. Het aantal 100 dollarbiljetten in circulatie is sinds de financiële crisis zowat verdubbeld tot een kleine 14 miljard stuks. Daarmee overtroeft het grootste dollarbiljet voor het eerst het volume van het kleinste dollarbriefje, dat van 1 dollar (zie grafiek). Dat signaleert het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Het IMF zoekt de verklaring in cijfers van het Chicago-kantoor van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Die leren dat bijna 80 procent van de 100 dollarbiljetten buiten de VS circuleren, tegenover amper 30 procent in 1980. Die grote internationale vraag naar ‘Benjamins’ - naar de beeltenis van Benjamin Franklin op het 100 dollarbiljet - verklaart het groeiende volume. De vraag zit sinds de financiële crisis weer stevig in de lift, nadat de komst van de euro in 2002 even een rem had gezet op de honger naar dollars.

Instabiliteit

Ook over het waarom van de dollarpopulariteit in het buitenland laat het IMF zijn licht schijnen. Geopolitieke instabiliteit en crisissen allerhande zijn een eerste drijfveer. Als de internationale reservemunt bij uitstek fungeert de dollar als vluchthaven. Het voorbije decennium was er aan crisissen alvast geen gebrek, merkt het IMF op. Het is onmogelijk te zeggen waar al die 100 dollarbiljetten precies zitten, maar het IMF verwijst onder meer naar het onstabiele Venezuela, waar het vertrouwen in de eigen munt weg is.

80% Buitenlandse honger Bijna 80 procent van alle 100 dollarbiljetten circuleren buiten de VS.

Een tweede ‘plausibele’ verklaring, aldus het IMF, is het gebruik van bundeltjes dollarbiljetten in de illegale economie en de misdaadwereld. Biljetten met een hoge waarde zijn extra aantrekkelijk omdat een compact koffertje zwart geld kan volstaan om een chique loft te kopen in ’s werelds grootsteden. Net de toenemende digitalisering van betalingssystemen kan de vraag naar niet-traceerbare cash oppoken. Ook bij wie oprecht wakker ligt van privacy, trouwens.

En nu spaargeld amper nog rente opbrengt, is er weer minder reden om geen cash te gebruiken. Overigens kan net de toenemende digitalisering van betalingssystemen de vraag naar niet-traceerbare cash doen toenemen, klinkt het. Ook bij wie oprecht wakker ligt van privacy, trouwens.

500 eurobiljet