2020 recordjaar voor wapengeweld in de VS

Hoewel het aantal massaschietpartijen jaar na jaar afneemt, stierf in 2020 een recordaantal van bijna 20.000 Amerikanen door wapengeweld.

De ngo Gun Violence Archive (GVA) houdt de statistieken over wapengeweld in de Verenigde Staten bij sinds 2014. In 2020 stierven 19.380 Amerikanen door toedoen van een vuurwapen, ruim 3.600 meer dan in 2017, het vorige recordjaar. Met zelfmoorden erbij geteld ligt dat aantal op gemiddeld 100 per dag.

De coronapandemie biedt een belangrijke verklaring voor dat schrikbarend hoge cijfer. Om het virus in te dijken kreeg dagelijkse criminaliteit minder aandacht van de ordediensten. Tegelijk brachten de lockdowns werkloosheid en stress met zich mee op een moment dat onder meer scholen dicht waren, waardoor straat- en huiselijk geweld toenamen.

Het aantal massaschietpartijen loopt al een aantal jaar terug. In 2018 en 2019 kwamen zo'n schietpartijen respectievelijk elke 45 en 36 dagen voor, in 2020 elke 73. 'De focus ligt vaak op massaschietpartijen, maar wapengeweld is een chronisch probleem in de Amerikaanse samenleving', zegt Ronnie Dunn, professor aan de Cleveland State University.