25.000 soldaten staan paraat in Washington

Zo’n 25.000 leden van de Nationale Garde worden ingezet in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC, inclusief in de gangen van het parlement. Maar ook zij worden in de gaten gehouden door de FBI.

'Alle militairen die afzakken naar Washington worden gescreend door de geheime dienst en de FBI', zei generaal Daniel Hokanson, het hoofd van het Bureau van de Nationale Garde, zondag aan CBS News.

Die extra screening komt er niet toevallig. Sommige demonstranten van de dodelijke aanval op het Capitool van 6 januari zouden banden gehad hebben met het leger. Nu of in het verleden. 'We willen zeker zijn dat de leden van Nationale Garde woensdag geen risico vormen', zei Hokanson. De schrik voor een lone wolf zit er dik in.

Woensdag wordt Joe Biden officieel ingehuldigd als de 46ste president van de Verenigde Staten. Doorgaans zakken honderdduizenden Amerikanen af naar Washington om de nieuwe president te steunen. Maar anderhalve week nadat aanhangers van de Republikeinse president Donald Trump het Capitool bestormden, is de vrees voor nieuw geweld enorm.

Versterkte burcht

Soldaten op elke straathoek, betonblokken, prikkeldraad, zware hekken. Voor de eedaflegging wordt Washington een onherkenbare versterkte burcht.

De National Mall, de langgerekte vlakte tussen het Capitool en het Washington Monument, wordt afgesloten voor het publiek. Alleen mensen met de juiste accreditatie mogen de zone aan het parlement betreden.

De FBI verwachtte zondag al demonstraties. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van alle vijftig deelstaten. Die bleven erg kleinschalig. De politiemacht die in de steden uit voorzorg was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trump-aanhangers dat tegen de verkiezingsuitslag kwam protesteren.

‘In de val’

Al een paar dagen roepen sommige extreemrechtse groeperingen hun leden op niet af te zakken naar de protesten. Ze beweren dat de regering hen wil ‘aanzetten tot geweld' en ‘in de val wil lokken’. ‘We gaan niet’, schreef de leider van de Proud Boys op Telegram. ‘De komende vier jaar zullen we niet op onze lauweren rusten. We kiezen onze veldslagen zelf.’

Ook Three Percenters, een extremistische antiregeringsgroepering, zei op zijn website dat de protesten 'door links zijn gemaakt’. Ze geloven dat de FBI hen op die manier kan bestempelen als binnenlandse terroristen en hen het recht op wapendracht kan afnemen.

Hand op Bijbel

Ondanks de vrees voor zwaar trumpiaans geweld, houdt het team van Biden vast aan de gebruikelijke inhuldiging in de open lucht voor het parlement.

‘Ons plan en onze verwachting is dat de verkozen president Biden zijn hand op de Bijbel zal leggen, met zijn gezin, buiten, aan de westkant van het Capitool’, zegt een woordvoerster. 'Dat zal een ongelooflijk belangrijk beeld de wereld in sturen over de veerkracht van de Amerikaanse democratie.'

De geheime dienst en de meer dan 25.000 soldaten van de Nationale Garde zullen Washington en de inauguratie veilig houden. Ron Klain Stafchef Joe Biden

Ron Klain, de nieuwe stafchef van Biden, gelooft dat de inhuldiging veilig zal verlopen, ondanks de veiligheidsrisico's. ‘We zijn ons bewust van de risico's’, zegt Klain tegen CNN. ‘Maar de geheime dienst en de soldaten zullen alles onder controle hebben.’