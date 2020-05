33,5 miljoen werklozen na zeven weken crisis

Zeven weken nadat de overheid bedrijven verplichtte het virus mee in te dammen, staat de teller op 33,5 miljoen 'jobless claims'. In Amerika is er geen systeem van tijdelijke werkloosheid - zoals in veel Europese landen - dat werknemers beschermt tegen ontslag. Daardoor is de toename van de werkloosheid in de VS sterker dan in andere landen.