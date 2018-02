Aanklager beschuldigt Russen van beïnvloeding verkiezingen VS

Dertien Russen zijn door de VS in staat van beschuldiging gesteld wegens inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De speciale aanklager Robert Mueller kondigde dat vrijdagavond aan. Zijn kantoor diende een 37-pagina's tellend document in bij een federale rechtbank in Washington DC. Naast 13 Russen worden daarin ook drie Russische bedrijven geviseerd.

Volgens Mueller mengden de Russische instanties zich al vanaf 2014 mengden in de Amerikaanse politiek. Het was de bedoeling om, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, de Democratische favoriete Hillary Clinton in diskrediet te brengen.

De beschuldigden gebruikten valse identiteiten en waren bijzonder actief op de sociale media. Sommigen deden zich ook voor als Amerikanen en communiceerden volgens de aanklacht met personen uit het campagneteam van Donald Trump, zonder dat die zich daar bewust van waren.

Advertenties op social media

De spil van de operatie was de Russische organisatie Internet Research Agency. De groep kocht advertentieruimte op Amerikaanse sociale media en creëerde talloze Twitter-accounts. Die werden zo opgezet dat het leek alsof het om Amerikaanse initiatieven ging.

Onder de beschuldigden is ook de Russische oligarch Jevgeni Progozhin, die ook wel de 'kok van Poetin' wordt genoemd. Progozhin zei vrijdag niet boos te zijn over de aanklacht. 'Amerikanen zijn erg emotioonele mensen', zei hij. 'Als ze de duivel willen zien, doen ze maar.'

De operatie was in de eerste plaats gericht tegen Hillary Clinton. Haar Democratische uitdager Bernie Sanders werd gespaard van de aanvallen, evenals de Republikeinse kandidaat Donald Trump.

In een memo van 10 februari 2016 kregen de Russische trollen de opdracht 'elke kans te benutten om Hillary en de rest te bekritiseren (behalve Trump en Sanders - wij steunen hen)'. In september 2016 volgde het bevel 'Clinton intensiever te bekritiseren'.

Samenwerking met Trump

Het team van Robert Mueller zoekt bewijzen van de vermoedelijke tussenkomst van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen. Het onderzoekt ook of er samenwerking is geweest van Russen met het campagneteam van Trump en of Trump geprobeerd heeft om het onderzoek ernaar tegen te werken.

Drie leden van het team van Trump zijn in staat van beschuldiging gesteld, onder wie zijn gewezen campagnedirecteur Paul Manafort. De voormalige raadgever voor nationale veiligheid Michael Flynn heeft toegegeven dat hij tegen het FBI heeft gelogen en heeft erin toegestemd om met het gerecht samen te werken.