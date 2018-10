'Acht doden bij schietpartij aan synagoge in Pittsburgh'

Het is vooralsnog onduidelijk of hij het gebouw is binnengegaan of mensen buiten heeft beschoten. Toen opgeroepen agenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. Drie van hen werden met schotwonden afgevoerd. De ordediensten omsingelden het gebouw. Buurtbewoners moeten in hun huizen blijven.

Intussen heeft de politie in New York agenten gestuurd om de synagoges in de stad te bewaken. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde al op Twitter: 'Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!'