Afkeer voor Trump maskeert Democratische divisie...

Een grote tent 'voor alle Amerikanen' als voorportaal naar een Witte Huis zonder Donald Trump: zo presenteerden de Democraten van Joe Biden zich deze week. Toch sluimert de interne scepsis.

In een normaal Amerikaans verkiezingsjaar houden Democraten en Republikeinen hun partijconventie in enorme arena's, waar een eindeloze stoet sprekers duizenden bonte volgelingen opzweept, terwijl media dagenlang de politieke bombast live coveren. Op het einde wordt de presidentskandidaat gekroond in een vloed van ballonnen en serpentines.

Donald Trump heeft Amerika veel te lang gehuld in duisternis. Te veel woede. Te veel angst. Te veel verdeeldheid. Ik zal het beste uit ons halen, niet het slechtste. Joe Biden Democratisch presidentskandidaat

Door de coronatijden was de Democratische conventie deze week een virtueel event. Van de ex-presidenten Jimmy Carter, Bill Clinton en Barack Obama tot de nabestaanden van George Floyd, de zwarte man die stierf na politiegeweld : allemaal spraken ze vanop afstand. Joe Biden aanvaardde donderdag zijn partijnominatie vanuit een lege zaal in zijn thuisstaat Delaware. Pas na zijn speech gingen hij en zijn running mate Kamala Harris - hand in hand, maar met een mondmasker - even het schaarse publiek buiten groeten. Er knalde alsnog vuurwerk.

Rouwdouwerpolitiek

Het Democratische verkiezingsprogramma kende maar een belofte: weg met Donald Trump. Weg met de hyperpolariserende rouwdouwerpolitiek van de Republikeinse president die het land de voorbije vier jaar niet ‘Great Again’ maakte, maar dieper liet wegzinken in een moreel moeras, en die geen antwoord vindt op de drievoudige crisis die de VS treft: corona, economische malheur en raciale protesten na Floyds dood.

Deze regering heeft getoond dat ze onze democratie wil verscheuren als dat haar helpt winnen. Barack Obama Voormalig Democratische president

'Deze president heeft Amerika veel te lang gehuld in duisternis', zei Biden. 'Te veel woede. Te veel angst. Te veel verdeeldheid. Ik zal het beste uit ons halen, niet het slechtste.' Obama fileerde Trump die 'onze democratie wil verscheuren'. Gewezen first lady Michelle Obama: 'Telkens als we leiderschap zochten, kregen we een totaal gebrek aan empathie.'

Ervaren verzoener

Waar Biden dan vóór is? 'Joe heeft veel plannen', zei de linkse senator Elizabeth Warren, maar verder dan betaalbare kinderzorg kwam ze niet. Uiteraard passeerden de Democratische klassiekers: meer economische en raciale gelijkheid, een betere gezondheidszorg en onderwijs, een groener beleid, politiehervormingen en strengere wapenwetten. Maar echt concreet werd het niet. Dat was ook het doel niet.

Als Trump de onkundige boeman is, moet Biden verkocht worden als de ervaren verzoener. Iemand die na vier decennia in de senaat en acht jaar als vicepresident recht kan trekken wat al voor Trump krom was. Een grootvader des vaderlands, die na de tragische dood van zijn vrouw, dochter en zoon begrijpt welk leed de gewone Amerikaan treft en die daarmee zo veel mogelijk kiezers verenigt. In de polls telt hij alvast een grote voorsprong.

Grote tent

De Democraten presenteren zich sowieso als een 'grote tent', waarin minderheden, vrouwen en jongeren prominent aanwezig zijn. Tijdens de conventie werd ook een fragiele vrede gesloten tussen het establishment dat Biden belichaamt en de steeds meer activistische linkervleugel. De socialist Bernie Sanders schaarde zich volmondig achter Biden, terwijl zijn fans vier jaar geleden nog Hillary Clinton uitjouwden.

Tegelijk werden - zeer ongewoon - ook Republikeinen uitgenodigd om partijgenoten van Trump weg te lokken. Van ex-gouverneur John Kasich over Colin Powell, de minister van Buitenlandse Zaken onder George W. Bush, tot de weduwe van Obama's uitdager John McCain. 'Ik ben een Democratische kandidaat, maar zal een Amerikaanse president zijn', beloofde Biden.

Scepsis

Dat leidde tot zure oprispingen, zoals dat Alexandria Ocasio-Cortez, de jonge linkse passionaria, maar 80 seconden spreektijd kreeg en Kasich vier minuten. 'AOC' verwierp ook Kasich' conservatieve abortusstandpunten. Het werd snel weggemasseerd op dit strak geregisseerde event, maar bewees dat de Democratische divisies wel degelijk verdersluimeren.

Joe Biden is een handpop van radicaal links. Donald Trump Republikeins president

Onder linkse kiezers, jongeren en Black Lives Matter-betogers blijft de scepsis groot over wat de 77-jarige blanke centrist Biden straks zal veranderen. Opkomst wordt cruciaal, zeker nu corona aanschuiven voor een kieskantoor bemoeilijkt en Trump stemmen per post tegenwerkt. Komt die 'grote tent' opdagen? En zo ja, wat als de grootste verenigende kracht van de Democraten - Trump - verslagen is?

Slagveld van Gettysburg

Intussen probeert Trump zijn eigen achterban te maximaliseren. 'Sleepy Joe' is 'een handpop van radicaal links'. Kasich 'was een loser als Republikein en zal een loser zijn als Democraat'. En tot Michelle Obama: 'Ik was nooit verkozen als je man er geen zootje van had gemaakt.' Dat belooft voor de Republikeinse conventie volgende week.