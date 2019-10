Afzettingsprocedure tegen Trump gaat nieuwe fase in

Een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden schaart zich achter een resolutie die het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door president Donald Trump naar een hoger niveau tilt. Voortaan zijn openbare hoorzittingen mogelijk.

Van de 435 afgevaardigden schaarden 232 zich achter de tekst. Behalve 231 leden van de Democratische partij stemde ook een onafhankelijke voor de resolutie.

De Republikeinse leden van het Huis kregen de steun van twee Democraten in hun verzet. Vier afgevaardigden brachten geen stem uit.

Telefoongesprek

De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, besliste op 24 september de procedure voor een 'impeachment' van de president in gang te duwen. De demarche kwam er nadat een klokkenluider bekendgemaakt had dat Trump mogelijk zijn boekje te buiten gegaan was tijdens een telefoongesprek met de nieuwe Oekraïense president, Volodymyr Zelensky.

Voor Trump door de Senaat kan worden opzijgeschoven, moet twee derde van de senatoren zich achter de impeachment scharen. In de Senaat zijn de Republikeinen nog altijd in de meerderheid.

Het gesprek had op 25 juli plaats. De Amerikaanse president vroeg zijn Oekraïense evenknie een onderzoek in te stellen naar een van zijn Democratische rivalen, Joe Biden, en diens zoon Hunter. Biden junior deed zaken in Oekraïne en was een tijd directeur van het plaatselijke energiebedrijf Burisma.

Volgens de klokkenluider drong Trump bij Zelensky op een onderzoek naar de Bidens aan nadat hij financiële hulp voor Oekraïne geblokkeerd had. Het Amerikaanse Congres had 391 miljoen dollar vrijgemaakt om de strijd van het Oekraïense leger tegen de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne te steunen. Nadat Zelensky zich bereid verklaard had in te gaan op Trumps vraag, kreeg Kiev dat geld alsnog.

Achter gesloten deuren

Om na te gaan of Trump overheidsmiddelen gebruikt heeft om Oekraïne onder druk te zetten hielden enkele commissies in het Huis de voorbije weken hoorzittingen met een dozijn diplomaten en adviseurs van het Witte Huis. Die getuigenissen vonden achter gesloten deuren plaats.

232 ja-stemmen Van de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden schaarden 232 zich achter de tekst. Behalve 231 leden van de Democratische partij stemde ook een onafhankelijke voor de resolutie.

Uit gelekte informatie valt af te leiden dat verschillende van die getuigen verklaringen aflegden die het Witte Huis in een ongemakkelijke positie brengen. Zo kwam aan het licht dat vertrouwelingen van Trump, onder wie zijn advocaat Rudolph Giuliani, maandenlang probeerden Kiev ervan te overtuigen belastende informatie over Joe Biden te verzamelen. Dat gebeurde buiten de diplomatieke kanalen.

De president en zijn entourage reageerden woedend op de lekken. Ze beschuldigen de Democraten ervan bewust bepaalde elementen door te spelen aan de pers om een 'fout beeld van de werkelijkheid op te hangen'.

Daarnaast betoogden ze dat Trumps rechten om zich te verdedigen geschonden zijn. Bovendien klaagden ze aan dat het Congres nooit gestemd heeft over de lancering van de afzettingsprocedure.

Kritiek counteren

Met de resolutie die het Huis donderdag goedkeurde, hopen de Democraten die Republikeinse kritiek te counteren. De tekst laat niet alleen openbare hoorzittingen toe, hij geeft de Republikeinen ook de mogelijkheid eigen getuigen op te roepen, op voorwaarde dat Trump meewerkt aan het onderzoek.

Of dat gaat gebeuren, is maar de vraag. Trump schreeuwt al weken zijn onschuld uit. Kort na de stemming in het Huis herhaalde hij op Twitter nog eens dat hij het slachtoffer is van de 'grootste heksenjacht uit de Amerikaanse geschiedenis'.

Hij beschuldigde de Democraten er bovendien van verantwoordelijk te zijn van de mindere prestaties van de Amerikaanse beurzen. 'De misleidende impeachmentprocedure schaadt de aandelenmarkten. Het kan de Democraten niet schelen. Zij doen niets!'

Grondwet

Dat de procedure tot gesteggel tussen de Democraten en de Republikeinen leidt, hoeft niet te verbazen. De Amerikaanse grondwet heeft alleen in grote lijnen vastgelegd hoe een president uit zijn ambt kan worden gezet: het Huis is belast met de inbeschuldigingstelling, waarna de Senaat hem 'berecht' en een uitspraak velt.