Afzettingsproces tegen Trump begint dinsdag

Met de nodige ceremoniële luister zijn de impeachmentartikels woensdag in de Senaat toegekomen. Vanaf dinsdag zijn we vertrokken voor een proces dat waarschijnlijk weken zal duren.

Onder leiding van de opperrechter van het hooggerechtshof John Roberts krijgen de 100 senatoren de taak te beslissen of president Donald Trump al dan niet uit zijn ambt ontheven wordt. Daarvoor worden ze zes dagen per week in de Senaat verwacht, voor een langdurig proces.

Trumps Republikeinen domineren de Senaat en hoewel sommigen zich in privégesprekken kritisch over de president uitlaten, zijn ze niet van plan hem te laten vallen.

Zoals verwacht stemde het Huis van Afgevaardigden er woensdag mee in de impeachmentartikels naar de Senaat te versturen. Het duidde ook de zeven managers aan die Trumps afzetting voor de Senaat moeten bepleiten. Het gaat onder meer om Adam Schiff en Jerry Nadler, die eerder al de hoorzittingen in het Huis leidden. Onder massale mediabelangstelling trokken de zeven woensdag in een stille processie door de gangen van het Capitool om de artikels af te geven.

Trouwe Republikeinen

Donderdag volgt nog de eedaflegging van opperrechter Roberts en de senatoren, die als juryleden opdraven. Dinsdag kan het echte werk beginnen. Het is nog onduidelijk wie Trump in de Senaat zal verdedigen, maar het Witte Huis liet weten zijn team advocaten snel bekend te maken.

Explosief interview

Tegelijk duikt steeds meer belastende informatie op. Lev Parnas, een partner van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, gaf woensdag een explosief interview aan presentator Rachel Maddow van MSNBC. Daarin beschuldigde hij Trump ervan te liegen en zei hij dat de president wel degelijk volledig op de hoogte was dat hij en Giuliani Oekraïne onder druk zetten om belastende informatie te vinden over zijn rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Trump ontkent dat hij Parnas kent, hoewel er foto's van hen beiden bestaan.