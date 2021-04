Agent schuldig bevonden in zaak-George Floyd

De voormalige politieagent Derek Chauvin is schuldig bevonden in de zaak-George Floyd. Die zwarte Amerikaan stierf tijdens het hardhandig ingrijpen van de agent.

Na tien uur overleg gespreid over twee dagen heeft de jury in het proces over de omstreden dood van de zwarte Amerikaan George Floyd (46) besloten dat de voormalige politieagent Derek Chauvin (45) schuldig is aan doodslag. Hij kan een maximumstraf van 40 jaar krijgen. Na de uitspraak werd Chauvin meteen naar de gevangenis gevoerd.

Floyd stierf op 25 mei vorig jaar tijdens een arrestatie omdat hij in een winkel een vals biljet van 20 dollar zou hebben gebruikt. Omstaanders filmden hoe Chauvin 9 minuten en 29 seconden lang zijn knie op de nek van een geboeide Floyd drukte, waarna die overleed. De politieagent riskeerde 40 jaar cel in een proces waarin enkel hij terecht stond. Drie andere betrokken agenten komen later dit jaar voor de rechter.

De uitspraak werd in de VS met ingehouden adem afgewacht en transformeerde de stad Minneapolis in de staat Minnesota tot een oorlogszone. Uit angst voor massale rellen bij een eventuele vrijspraak barricadeerden winkels hun deuren en schakelde gouverneur Tim Walz 3.000 leden van de Nationale Garde en meer dan 1.000 politieagenten in om een herhaling van de gebeurtenissen van vorig jaar te voorkomen. Toen werden in de protesten na de dood van Floyd honderden gebouwen in de stad vernietigd of toegetakeld, goed voor 350 miljoen dollar schade.

Unaniem verdict

Het was op voorhand onduidelijk of de jury uren dan wel dagen zou nodig hebben om tot een uitspraak te komen. De twaalf juryleden - zeven mannen en vijf vrouwen van diverse origine en leeftijden - moesten in een beveiligd hotel, afgeschermd van de media tot een unaniem verdict komen over drie vragen: of Chauvin schuldig was aan moord in de tweede graad, aan moord in de derde graad of aan doodslag. Een eerste overleg van vier uur op maandagavond leverde niets op.

Voor haar oordeel baseerde de jury zich op meer dan veertig getuigenissen van experten, dokters, politieagenten, omstaanders en familieleden. Ook een smartphonevideo van Floyds laatste momenten speelde een sleutelrol.

In de slotpleidooien op maandag riepen Chauvins advocaten op niet enkel dat wereldberoemde filmpje, maar ook de ruimere context te bekijken. Volgens hen gedroeg de politieagent zich op een redelijke manier gezien de omstandigheden en veroorzaakten Floyds hartproblemen en drugsverslaving diens dood. Chauvin, die in zijn 19 jaar als politieagent 17 klachten over wangedrag verzamelde en na Floyds dood op staande voet werd ontslagen, getuigde zelf niet.

Ongeziene protestgolf

De aanklagers maakten brandhout van die argumentatie. 'Deze zaak is precies wat je dacht toen je de video voor het eerst zag. Het is wat je voelde in je onderbuik. Het is wat je weet in je hart', klonk het. Volgens de aanklagers schond Chauvin met zijn gedrag de politieregels en - ethiek en is het zonneklaar dat hij Floyd deed stikken. 'Je hebt geen doctoraat of een doktersdiploma nodig om te begrijpen hoe belangrijk ademen is voor het leven', zei aanklager Jerry W. Blackwell. 'De verdediging zegt dat George Floyd stierf omdat zijn hart te groot was, maar de waarheid is dat hij stierf omdat meneer Chauvins hart te klein was.'

Floyds dood leidde tot een ongeziene protestgolf in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Meerder factoren verklaren waarom juist zijn dood de lont in het kruitvat stak. Chauvin plantte zijn knie in Floyds nek op een moment dat de zenuwen al strakgespannen stonden door de coronapandemie, die zwarte Amerikanen disproportioneel hard trof, zowel in de sterfte- als in de werkloosheidscijfers. Bovendien had de Black Lives Matter (BLM)-beweging intussen haar volle maturiteit bereikt en zat met Donald Trump een president in het Witte Huis die weinig deed om de gemoederen te bedaren.

Een vrijspraak had de boel weer helemaal doen ontvlammen, maar Chauvins veroordeling is ook maar wat het is: een symbolische opsteker. Het droombeeld van een inclusieve Amerikaanse maatschappij is nog lang niet bereikt, met het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen als een van de grote pijnpunten.