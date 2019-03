Al 23 doden na tornadogeweld in de VS

In het Amerikaanse Lee County in de staat Alabama zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen door twee tornado's. Dat heeft sheriff Jay Jones tegen lokale media gezegd. Hij verwacht dat het dodental nog oploopt. Daarnaast zijn meerdere mensen gewond geraakt en worden nog mensen vermist. Volgens lokale media zijn ook kinderen omgekomen.

De zoektocht naar overlevenden of lichamen onder het puin in de regio is stilgelegd omdat het te donker werd.

Vrieskou

Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt. 'De schade is catastrofaal', zegt Jones. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Deze nacht daalt de temperatuur flink in het gebied, terwijl veel mensen geen verwarming meer hebben door de storm.