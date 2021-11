Alle ogen op OPEC+ en schalieolie na Bidens 'druppel in oceaan'

De beslissing van het Witte Huis om via de vrijgave van oliereserves de markt af te koelen is volgens experts politiek theater. Een revancherende OPEC+ kan de situatie nog erger maken. De oplossing ligt bij de Amerikaanse schalieoliesector, maar kan en wil die wel?

'Een druppel in de oceaan.’ Zo omschrijft het beurshuis Goldman Sachs de 50 miljoen vaten olie die de Amerikaanse regering dinsdag beloofde vrij te geven uit haar reserves. De wereldeconomie jaagt dat olievolume er in amper een halve dag door. De 20 à 30 miljoen vaten die nog vijf andere landen willen vrijgeven, veranderen weinig. En dus reageerde de oliemarkt na het nieuws anders dan bedoeld: een vat Brent-olie werd dinsdag 3,3 procent duurder. Woensdag bewoog de prijs nauwelijks.

De essentie Experts menen dat de belofte van Joe Biden om 50 miljoen vaten olie vrij te geven is ingegeven door politieke doeleinden.

OPEC+ houdt vast aan zijn stapsgewijze maandelijkse productieverhoging van 400.000 vaten per dag en verwijst naar de onzekere economische vraag nu nieuwe pandemiegolven over de wereld rollen.

Het Internationaal Energieagentschap verwijt OPEC+ ‘artificiële krapte’ in het olieaanbod te creëren.

JPMorgan kijkt naar de Amerikaanse olie- en schalieolieproducenten om de kraan voldoende snel open te draaien.

Het beurshuis gaat uit van een gemiddelde Brent-prijs van 88 dollar in 2022, tegenover 82,50 dollar vandaag.

‘Dit is duidelijk ingegeven door politieke doeleinden in binnen- en buitenland’, zegt Thijs Van de Graaf, expert in energiebeleid van de UGent, over de demarche van de Amerikaanse president Joe Biden. In eigen land wordt Biden opgejaagd door stijgende brandstofprijzen en morrende consumenten die volgend jaar naar de stembus moeten voor Congresverkiezingen. In het buitenland armworstelt Biden met Saoedi-Arabië, de leider van het oliekartel OPEC+. Bidens oproep aan het kartel om de productie sneller op te krikken en zo het economisch herstel te accommoderen, viel tot nu in dovemansoren.

OPEC+ houdt vast aan zijn stapsgewijze maandelijkse productieverhoging van 400.000 vaten per dag, nadat het kartel bij de uitbraak van de coronapandemie stevig het mes had gezet in zijn productiequota. Het verwijst naar de onzekere economische vraag nu nieuwe pandemiegolven over de wereld rollen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat olieconsumerende landen vertegenwoordigt, denkt daar anders over. Het verwijt OPEC+ ‘artificiële krapte’ in het olieaanbod te creëren en riep het kartel woensdag op de kraan sneller open te draaien.

Averechts effect

Maar het aanspreken van de oliereserves kan averechts werken. Woensdag deden geruchten de ronde dat OPEC+ nadenkt over een bevriezing van zijn maandelijkse productieverhogingen. Volgens de zakenkrant The Wall Street Journal zouden Saoedi-Arabië en Rusland daarop aansturen, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten geen pauze willen inlassen. Andere media meldden dan weer dat OPEC+ nog geen gesprekken voert over een pauze. Volgende week donderdag is een vergadering gepland.

Van de Graaf kan moeilijk geloven dat OPEC+ zijn productieverhoging zou bevriezen. ‘De olieprijs is dinsdag na het nieuws over de vrijgave van de reserves gestegen, wat aangeeft dat de markt de actie ontoereikend vindt. Het is eerder een symbolische daad, terwijl een bevriezing door OPEC+ een structurele impact zou hebben: dat gaat over nieuwe olie die opgepompt zou worden, de reserves daarentegen zijn bestaand aanbod. Ik verwacht wel dat daarover verdeeldheid kan ontstaan bij OPEC+. Sommige kartelleden vinden hoge olieprijzen prima, terwijl Saoedi-Arabië beducht is voor al te hoge prijzen, die de vraag ondermijnen.’

De laatste keer dat de olieconsumptie zo hoog was, pompten Amerikaanse schalieolieproducenten volop op en was OPEC+ verwikkeld in een gevecht voor marktaandeel. Beurshuis JPMorgan

JPMorgan is er minder gerust op. Het beurshuis verwacht dat het kartel tijdens de komende meeting beslist vanaf januari de productie gedurende drie maanden te bevriezen. In een uitgebreid rapport voorspelt JPMorgan dat de wereldwijde olievraag in maart 2022 het niveau van voor de pandemie bereikt en verder zal aantrekken tot een recordniveau. Maar er is een cruciaal verschil met 2019. ‘De laatste keer dat de olieconsumptie zo hoog was, pompten Amerikaanse schalieolieproducenten volop op en was OPEC+ verwikkeld in een gevecht voor marktaandeel’, klinkt het.

Ditmaal zijn beide partijen - OPEC+ en schalieolie - veel gedisciplineerder, waardoor ze meer grip hebben op de olieprijs. JPMorgan kijkt naar de Amerikaanse producenten om de kraan voldoende snel open te draaien. In het verleden deden ze dat ook en zetten ze zo een rem op olieprijsstijgingen. Tegenwoordig staan ze onder druk van Wall Street om schulden af te bouwen en winsten uit te keren in plaats van halsoverkop nieuwe bronnen aan te boren. De groeiende aandacht voor duurzaam beleggen helpt ook niet, net als een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

1,2 miljoen De Amerikaanse olieproductie ligt nog 1,2 miljoen vaten per dag onder het hoogste niveau van voor de pandemie.