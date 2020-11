‘Als Uncle Joe wint, is dat een hap frisse lucht voor dit land’

Aanhangers van Joe Biden poseren met zijn foto in de buurt van het hotel in Wilmington waar hij en kandidaat-vicepresident Kamala Harris verblijven.

De kans is groot dat Wilmington zijn belangrijkste inwoner binnenkort naar het Witte Huis ziet verkassen. De stad geniet van de euforie. De vraag is of die niet snel gaat liggen als de mogelijk toekomstige president vleugellam gemaakt wordt door een vijandig Congres.

‘We zijn naar hier gereden om de geschiedenis voor onze ogen te zien afspelen,’ zegt David Weissman. Naast hem staat zijn 11-jarige dochter Prielle met blinkende ogen tussen de statieven van de cameralui te gluren naar de deur van het Queens-theater in het centrum van Wilmington, waar Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris twee uur geleden aangekomen zijn.

Nu Biden in de meeste resterende staten op voorsprong staat, lijkt niets hem nog in de weg te staan om Donald Trump te verslaan en de nieuwe president van de VS te worden. Vrijdag kwam Biden zelfs op voorsprong in zijn thuisstaat Pennsylvania.

Vader en dochter Weissman zijn vandaag, donderdag, uit New Jersey afgereisd en hebben een kamer geboekt in het Best Western-hotel omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun held Joe Biden zich hier vandaag of morgen tot nieuwe president van de VS zal uitroepen. ‘Ik wou mijn dochter dat historisch moment laten zien’, vertelt Weissman. ‘De overwinning is binnen handbereik.’

Een paar meter verderop staat ook Zach Rossetti hoopvol toe te kijken. Als inwoner van Scranton, de geboorteplaats van Biden in Pennsylvania, is hij een fan van het eerste uur. Hij is hier al sinds gisteren. ‘Zodra de uitslag in Michigan bevestigd was, ben ik in mijn auto gesprongen en heb aan mijn familie gezegd dat ze me niet terug zouden zien tot Biden zijn overwinningsspeech geeft. Ik wil dit vanop de eerste rij meemaken.’

Joe Biden wordt geconfronteerd met de grootste uitdagingen voor een president sinds Franklin Roosevelt. Robert Rubin Minister van Financiën onder president Bill Clinton

Karavaan

Binnen krijgen Biden en Harris een briefing over het coronavirus en houdt de kandidaat een toespraak waarin hij kalm uitlegt dat we het kiesproces moeten respecteren en hij alle vertrouwen in zijn overwinning heeft. Pas een uur later, na drie uur wachten, wordt het geduld van Rossetti en de Weissmans beloond: de presidentskandidaat komt de deur uit, zwaait even naar de menigte die hem toejuicht en stapt dan in de gepantserde wagen van zijn karavaan. Het hele gebeuren heeft nog geen tien seconden geduurd, maar de fans zijn in de wolken.

Wilmington is het centrum van de wereld geworden. De stad van 70.000 inwoners is vooral bekend als financieel centrum, met een hele resem banken die er hun kredietkaartactiviteiten gevestigd hebben. De kleine staat Delaware is geliefd in de financiële wereld om zijn aantrekkelijke wetgeving.

Joe Biden woont in de deelgemeente Greenville, op nummer 1209 van Barley Mill Road om precies te zijn. De straat is afgesloten door een vriendelijke politieagent, die uitlegt dat er te veel pottenkijkers op afkomen.

Schermvullende weergave De campagnebus van Biden en Harris. ©Anthony Behar/Sipa USA

Een rit door de onmiddellijke omgeving onthult de mooiste buurt die we tegenkwamen tijdens onze vier weken durende reis. De villa’s zijn stijlvol, een meer blinkt in de stralende zon, tuinmannen blazen de herfstbladeren van gazons zo groot als een voetbalveld, en in de smalle heuvelachtige straatjes zijn vooral BMW’s, Mercedessen en Range Rovers te zien.

Het contrast met Scranton, de geboorteplek van Biden twee uur verderop in Pennsylvania, is groot. De presidentskandidaat kreeg kritiek van de Republikeinen omdat hij de verkiezingen voorstelde als een strijd tussen het steenrijke Park Avenue en de arbeidersstad Scranton, terwijl hij er maar tot zijn tiende woonde, tot zijn ouders voor hun werk naar Delaware verhuisden.

Eric Trump, de zoon van de president, veroorzaakte een controverse toen hij een foto tweette van een luxevilla in Greenville met als boodschap ‘Het salaris van een senator is 174.000 dollar. En dit is het huis van Joe Biden. Legitiem?’ De foto bleek van een huis te zijn dat Biden al in 1994 verkocht had en sindsdien helemaal verbouwd was. Zijn huidige woning bouwde hij op een perceel naast het lokale meer dat hij kocht voor 350.000 dollar. Volgens de vastgoedmakelaar Zillow zou de woning nu 2,9 miljoen dollar waard zijn.

Uitdagingen

Aan het Chase Center, iets buiten de stad, maken tientallen cameraploegen zich klaar om de mogelijke overwinningsspeech van Biden de wereld in te sturen. Na de meest intense en spannendste verkiezingsstrijd in jaren zijn de verwachtingen enorm hoog.

De vraag is hoelang de euforie in het Biden-kamp duurt. De taak die Biden en Harris te wachten staat, is enorm. Om het met de woorden van Robert E. Rubin, de voormalige minister van Financiën onder Bill Clinton, te zeggen: ‘Hij wordt geconfronteerd met de grootste uitdagingen voor een president sinds Franklin Roosevelt.’ Die leidde zijn land door de Grote Depressie van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog.

‘Nobody messes with Joe’, zei Barack Obama toen hij zijn toenmalige vicepresident Biden in februari 2009 de verantwoordelijkheid gaf over het steunplan van bijna 800 miljard dollar dat de economie er bovenop moest helpen na de financiële crisis. ‘We moeten iets verwezenlijken dat niemand eerder deed,’ zei Biden nadien in de Roosevelt Room van het Witte Huis.

Volgens iedereen die hem kent, is Biden de verpersoonlijking van empathie en redelijkheid.

Door de coronacrisis lijken de uitdagingen deze keer een veelvoud van twaalf jaar geleden, zeker nu de besmettingen in de VS het ene record na het andere optekenen en de winter er zich minstens even dramatisch aankondigt als die in Europa. Als hij president wordt, zal Biden werk willen maken van strengere coronamaatregelen en de coördinatie met de staten weer in handen nemen.

De Democraat wil 2.000 miljard dollar op tafel leggen voor een coronastimulus, met daarnaast minstens een even groot bedrag om de schamele infrastructuur van het land aan te pakken. Ook het prijskaartje van het klimaatplan dat zijn ploeg uitgewerkt heeft, bedraagt duizenden miljarden. Daarna wil Biden werk maken van het optrekken van het minimumloon en de kinderopvang versterken.

En dat alles terwijl het schuldniveau van de VS al torenhoog is. De presidentskandidaat wil de plannen deels financieren door het verhogen van de vennootschapsbelastingen naar 28 procent - Trump verlaagde ze naar 21 procent - en door hogere belastingen voor de rijkste Amerikanen.

Daarnaast moet hij Obamacare (een ruimere ziekteverzekering) - binnenkort wellicht Bidencare - herstellen, politiehervormingen doorvoeren na de enorme protesten volgend op de dood van George Floyd, en zal hij een nieuwe migratiepolitiek willen uittekenen.

Politieke patstelling

Allemaal erg moeilijk omdat de Senaat waarschijnlijk in Republikeinse handen blijft. In dat geval wordt Biden als president grotendeels vleugellam, net als Obama dat was in zijn tweede ambtstermijn. De cruciale uitslag van de Senaat kan nog even op zich laten wachten, omdat de race mogelijk pas in januari in zijn definitieve plooi valt. Het lijkt er sterk op dat in Georgia een tweede ronde nodig zal zijn om op zijn minst een van de twee zetels die er op het spel staan toe te wijzen.

De politieke nieuwssite Politico ziet nog een lichtpuntje als de politieke patstelling tussen de president en een vijandige Senaat werkelijkheid wordt. Dat ligt bij de unieke relatie tussen Biden en de huidige Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell, die veel kans maakt dat te blijven. De twee hebben jarenlang moeten samenwerken in de Senaat en hebben wederzijds respect opgebouwd.

McConnell was de enige Republikeinse senator die aanwezig was op de begrafenis van Bidens zoon Beau in 2015. ‘Ze zijn ondanks alles vrienden gebleven of hebben toch een werkende professionele relatie kunnen behouden in moeilijke tijden’, zei de Democratische senator Chris Coons aan Politico.

Al blijft zo’n samenwerking op basis van gezond verstand wellicht wishful thinking, rekening houdend met de extreme politieke verdeeldheid in het land die er door deze verkiezingen zeker niet minder op geworden is. De oplossing ligt misschien wel bij Biden zelf, die volgens iedereen die hem hier kent zowat de verpersoonlijking is van empathie en redelijkheid.

Een korte wandeling door de straten van Wilmington op vrijdagmorgen toont hoe groot het enthousiasme is. Op het terras van café De.co zit Kimberley Price op haar telefoon het nieuws te volgen. Ze werkt als verpleegster in het lokale ziekenhuis. ‘Ik zie onze afdeling intensieve zorgen elke dag voller liggen door corona. De richtlijnen zijn zo vaak veranderd en veel mensen nemen het roekeloze gedrag van Trump als voorbeeld. Gewoon al voor zijn strikte corona-aanpak zal Biden een verlossing zijn.’

Voor de bibliotheek zet Anne Kahn een rek met boeken neer die voorbijgangers gratis mogen meenemen. ‘De hele stad leeft mee. We noemen hem hier Uncle Joe’, vertelt de bibliothecaris. ‘Het belangrijkste aan Biden is zijn verbindende persoonlijkheid. Zijn overwinning zal een hap frisse lucht voor dit land betekenen.’

Nachtrust

Dat is ook de mening van Rebecca Parsons, die een coworkingbureau uitbaat in de stad. ‘Als hij wint, zal dat goed zijn voor mijn nachtrust’, zegt ze, terwijl ze een mand vol boeken laadt. Al vreest ze wel een periode van onrust de komende weken. ‘Extreemrechts zal op straat komen om Trump te steunen. En hij heeft mensen al verschillende keren aangemoedigd hun voeten te vegen aan de wet.’