Amaya Coppens, studentenleidster ruilt gevangenis in voor Witte Huis...

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens woensdag verkozen tot International Woman of Courage. Samen met elf andere moedige vrouwen werd ze in het Witte Huis in de bloemetjes gezet.

De Spaanse krant El País verkoos haar al tot markantste Latijns-Amerikaanse persoonlijkheid van 2019 en nu mag de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens (25) zich ook een van de moedigste vrouwen ter wereld noemen. Woensdag werd ze op het Witte Huis ontvangen omdat ze samen met elf andere vrouwen genomineerd is voor de International Women of Courage Award, een prijs die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks uitreikt in aanwezigheid van de first lady, Melania Trump. 'Deze prijs is een erkenning van de Nicaraguaanse strijd', reageerde Coppens op Twitter. 'Vrijheid voor alle politieke gevangenen! Vrijheid en rechtvaardigheid voor Nicaragua!'

Sinds ze in april 2018 met de revolutionaire studentenbeweging Movimiento Estudiantil 19 de Abril meestapte in de protesten tegen president Daniel Ortega, is de studente geneeskunde uitgegroeid tot een van de boegbeelden van het Nicaraguaanse verzet. Wat begon als een protest tegen de hervorming van de sociale zekerheid en een bosbrand in een natuurpark, groeide al snel uit tot een breder volksoproer tegen Ortega's autoritaire regeerstijl. De president reageerde met een ongeziene repressie. Mensenrechtenorganisaties schatten dat bij de protesten zo'n 400 mensen stierven en honderden anderen achter de tralies belandden. Tienduizenden Nicaraguanen vluchtten het land uit.

Eén uur zonlicht per week

Als studentenleider kwam ook Coppens in het vizier van de autoriteiten. In september 2018 werd ze opgepakt en negen maanden opgesloten in de beruchte El Chipote-gevangenis. Daar moest ze met 15 vrouwen samenleven in een cel van 25 vierkante meter met maar één uur zonlicht per week. Ze werd er naar eigen zeggen onmenselijk behandeld en kreeg er gezondheidsproblemen.

Ik weet dat ik mijn leven op het spel zet, maar ik moet mijn bekendheid gebruiken om het onrecht te blijven aankaarten. Amaya Coppens Belgisch-Nicaraguaanse activiste

Tegelijk bleef haar als dochter van een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder, die de aandacht van de nationale en internationale media op haar opsluiting vestigden, ook veel ellende bespaard. Vanuit verschillende hoeken - de Belgische politiek, de katholieke kerk, het Europees Parlement en de Verenigde Naties - werd de druk op Ortega opgevoerd om Coppens vrij te laten. 'Ik ben psychologisch zwaar gefolterd, maar fysiek niet', zei ze vorig jaar in een interview met Knack. 'Zodra mijn verhaal bekend werd, waren ze voorzichtiger met mij. Al mijn kompanen zijn wel gefolterd.'

Voortdurend belaagd

Nadat ze in juni vorig jaar op vrije voeten was gekomen, belandde Coppens in november opnieuw in de cel omdat ze water wou brengen naar vrouwen die in hongerstaking waren. Terrorisme, luidde de beschuldiging. Dit keer was haar opsluiting kortstondiger: vlak voor Nieuwjaar kwam ze vrij, samen met 90 andere politieke gevangenen.