Amerika draagt George Floyd ten grave

In Houston, de Texaanse stad waar hij opgroeide, is dinsdag George Floyd begraven.

Duizenden mensen brachten er een laatste groet aan de 46-jarige Afro-Amerikaan die postuum is uitgegroeid tot een wereldwijd icoon van de strijd tegen racisme. Floyd kwam twee weken geleden om het leven in Minneapolis, nadat een blanke agent bijna 9 minuten zijn knie op Floyds nek had geplaatst tijdens een arrestatie.

Na dagenlange straatprotesten, waarbij president Donald Trump dreigde het leger in te zetten, woedt nu het politieke debat over de hervorming van de politiediensten. De agent die Floyd in een houdgreep hield, is aangeklaagd voor moord. Drie collega’s worden beticht van medeplichtigheid.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden had een videoboodschap opgenomen die werd uitgezonden. Hij sprak troostende woorden voor de familie van Floyd. Daarna riep hij op tot gerechtigheid. 'We kunnen na dit moment niet denken dat we ons weer kunnen afsluiten voor het racisme in dit land. Alle mensen zijn gelijk geboren en moeten zo worden behandeld.'

Dde burgemeester van Houston, Sylvester Turner, kondigde aan dat hij een decreet zal uitvaardigen dat politieagenten in zijn stad zal verbieden om mensen nog in een wurggreep te houden.