Amerika wacht nagelbijtend op zeer nipte kiesuitslag

Na vier uiterst omstreden jaren wordt Republikeins president Donald Trump allerminst afgestraft door Democraat Joe Biden. De uitslag lijkt nog dagen op zich te laten wachten.

In de Verenigde Staten worden volop de stemmen geteld van de meest gecontesteerde presidentsverkiezingen in decennia. Zoals verwacht is het nog allerminst duidelijk of Republikein Donald Trump 'four more years' krijgt, dan wel of Democraat Joe Biden hem opvolgt. Uit coronavrees stemde een recordaantal Amerikanen per post, en die tientallen miljoenen stemmen duren langer om te verifiëren.

Een ding is zeker: na vier uitermate omstreden jaren, waarin hij de politieke, raciale en maatschappelijke polarisatie oppookte, en te midden van een coronapandemie die hij consequent minimaliseerde, wordt Trump niet genadeloos afgestraft. Integendeel. Wie het ook haalt, de uitslag lijkt zeer nipt te worden.

Biden leidt

Biden haalde tot dusver 209 kiesmannen binnen, Trump 118, al zegt dat weinig. Het blijft nagelbijten om te zien welke staten van kamp wisselen in vergelijking met de verkiezingen van 2016, toen Trump, wars van alle peilingen, Democrate Hillary Clinton versloeg.

Pro memorie: de VS kennen geen proportioneel nationaal kiesstelsel, maar stemmen staat per staat. Die krijgen elk, op basis van hun inwonersaantal, een aantal kiesmannen, die toegekend worden aan de lokale winnaar. In totaal zijn er 538 kiesmannen ter verdelen. Wie er minimaal 270 binnenrijft, wordt dus president. In 2016 won Trump 304 kiesmannen, hij mag er dus maximaal 34 verliezen.

Biden won in solide Democratische staten, zoals New York, Illinois en Californië. Trump zegevierde in traditioneel conservatieve staten, zoals Kentucky, Louisiana en Alabama. De talrijke cruciale strijdstaten zijn evenwel nog altijd grotendeels in nevelen gehuld.

Arizona

Volgens Fox News won Biden wel in Arizona, een zuidelijke staat die sinds de Tweede Wereldoorlog maar twee keer een Democraat verkoos. Florida, dat de voorbije decennia maar twee keer op de verliezende presidentskandidaat stemde, neigt dan weer stevig naar Trump, net als vier jaar geleden. Ondanks zijn vele aanvallen op illegale migratie uit Latijns-Amerika scoort Trump er dit keer beter onder latino's en Afro-Amerikaanse jongeren, een trend die zich ook in andere staten aftekent.

In de historisch Republikeinse staten North Carolina en Texas, waar Biden zich kansen toedichtte, lijkt Trump ook stand te houden. Het traditioneel conservatieve Georgia kent dan weer een nek-aan-nekrace. Ohio, dat sinds de Tweede Wereldoorlog enkel de verkiezing van John F. Kennedy in 1960 fout inschatte, gaat volgens Fox en CNN evenzeer naar Trump, al was de winst er veel nipter dan in 2016 toen hij Clinton versloeg met 8,1 procentpunten verschil.

Het illustreert hoe de beslissing ook dit jaar vermoedelijk zal vallen in de noordelijke verpauperde industriële 'rustbelt', waar na Ohio nu Wisconsin, Michigan en Pennsylvania eens te meer de aandacht opeisen. Trump legde destijds de basis voor zijn politieke aardbeving door de 'blauwe muur' in die drie traditioneel Democratische staten af te breken.

De marge was echter minimaal: samen amper 77.744 stemmen. Vanwege de massale poststemmen, die in Pennsylvania tot vrijdag mogen arriveren, en de erg nipte race worden de uitslagen van Wisconsin, Michigan en Pennsylvania pas over dagen verwacht. Een ware procedureslag - beide kampen hebben een leger juristen klaar staan - kan de bekendmaking van de nieuwe president zelfs weken uitstellen.

Huis en Senaat

Wie het ook wordt, zonder een parlementaire meerderheid wordt het voor Trump of Biden zeer moeilijk beleid te voeren. De resultaten in het Huis van Afgevaardigden, waar alle 435 zetels op het spel staan, en de Senaat, dat 35 van zijn 100 leden herverkiest, lopen even traag binnen. Verwacht wordt wel dat de Democraten hun controle in het Huis, die ze bij de midterms van 2018 terugwonnen, behouden.