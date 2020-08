Amerikaan die vertrouwelijke info Google stal voor 18 maanden de cel in

Anthony Levandowski, een ex-werknemer van Google, gaat voor anderhalf jaar de cel in nadat hij vertrouwelijke informatie van zijn voormalige werknemer had gestolen.

Die bestanden bevatten belangrijke info over de technologie achter de zelfrijdende auto. Die was mogelijk bruikbaar voor de ontwikkeling van een zelfrijdende truck bij Otto, een bedrijf dat Levandowski na zijn vertrek oprichtte. Otto werd later voor 680 miljoen dollar overgenomen door Uber, dat ook bezig is met de ontwikkeling van een robotauto.