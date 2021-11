Amerikaans Congres geeft groen licht voor kolossaal infrastructuurplan van Biden

Nadat de Senaat in augustus al instemde, kreeg het plan nu ook de fiat van het Huis van Afgevaardigden. Het is nu aan de Amerikaanse president om de tekst te ondertekenen.

De goedkeuring van het investeringsplan ter waarde van 1.200 miljard dollar is goed nieuws voor de president, die enkele uren eerder nog een tegenvaller te verwerken kreeg toen de stemming over een ander gigantisch sociaal en ecologisch investeringsplan werd uitgesteld. Bedoeling is dat het geld wordt geïnvesteerd in de wegen, bruggen, scholen en het internetnetwerk van het land.