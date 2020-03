Amerikaans Congres ruziet over coronamaatregelen

De Republikeinen en de Democraten raken het niet eens over economische stimuli. De Republikeinen willen niet weten van betaald ziekteverlof, maar schieten ook de voorstellen van president Donald Trump af.

Trump kondigde maandag aan dat er dinsdag een groot stimuluspakket zou komen om de impact van de coronacrisis op de Amerikaanse economie te counteren, boven op de renteknip die de Federal Reserve vorige week doorvoerde. Drie dagen later is daar nog steeds geen sprake van.

Binnen 24 tot 48 uren kunnen we een compromis vinden. Ik denk dat dat nodig is. Kevin McCarthy Republikeins leider in Huis van Afgevaardigden.

Zelfs in tijden van grote nationale urgentie slagen de Democraten en de Republikeinen er maar niet in het hypergepolariseerde politieke steekspel te overstijgen. Evenzeer lijkt de regering-Trump intern verdeeld.

Trump stuurt al dagen aan op een verlaging van de socialezekerheidsbijdragen die de bedrijven en de werknemers betalen. Dat zou de consumptie op peil moeten houden. Maar Republikeinse topfiguren in het Congres vrezen dat die maatregel ineffectief is.

Betaald ziekteverlof

Wie ziek wordt en geen werk heeft, wordt er niet door geholpen. Wie niet ziek is en een job heeft wel. Ook Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin zou daarom eerder aansturen op fiscale steun die specifiek slachtoffers - individuën en bedrijven - van het coronavirus helpen.

1.323 Amerikaanse coronagevallen In de VS zijn al 1.323 gevallen van het corona vastgesteld. Door gebrekkige tests moet het werkelijke aantal vele malen hoger liggen.

In het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, diende leidster Nancy Pelosi woensdagnacht dan maar een eigen voorstel in. Dat zou miljarden vrijmaken voor voedselhulp en bijkomende werkloosheidsuitkeringen, verzekeringsmaatschappijen verplichten coronatests gratis te maken en ook tijdelijk betaald ziekteverlof invoeren voor wie besmet raakt.

Betaald ziekteverlof bestaat in de Verenigde Staten amper, waardoor de vrees bestaat dat velen die ziek worden toch blijven werken en zo de verspreiding van het virus in de hand werken. Miljoenen Amerikanen hebben dan weer geen of slechts een beperkte ziektepolis, waardoor ze zich überhaupt niet laten testen. De Amerikaanse coronatests vertoonden tot dusver bovendien technische problemen.

De realiteit is dan ook dat het aantal besmettingen in de VS vele malen hoger ligt dan de 1.323 gevallen die al vastgesteld zijn. En dat het voorlopige aantal van 38 doden nog fors zal oplopen.

'Partijdig en onwerkbaar'

Pelosi's wetsvoorstel, liet de Republikeinse Huis-leider Kevin McCarthy donderdag echter weten, is 'niet alleen volstrekt partijdig. Het is ook onwerkbaar'. Betaald ziekteverlof is al jaren een Democratische dada, waar de Republikeinen tegen zijn. Bovendien zou het volgens McCarthy zes maanden duren voor het systeem geïmplementeerd is, en dus geen onmiddellijk effect sorteren.

Pelosi plant niettemin donderdag nog een stemming in het Huis. De kans dat haar Democratische meerderheid de wet goedkeurt, is groot. Maar dan verhuist het voorstel naar de Senaat, waar de Republikeinen de macht hebben.