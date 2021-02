Amerikaans Huis 'isoleert' controversieel parlementslid

Taylor Greene hangt openlijk de QAnon-complottheorie aan, die stelt dat alleen intussen oud-president Donald Trump de Verenigde Staten kan redden van een satanistische liberale samenzwering. Ze omschreef ook de aanslagen van 9/11 en de dodelijke schietpartij in een school in Parkland, Florida als 'opgezet spel'.

Democraten waren gelet op de uitspraken rond Parkland vooral woest over de aanwezigheid van Taylor Greene in de commissie-Onderwijs, die zich onder meer buigt over de beveiliging van schoolgebouwen. Republikeins fractieleider Kevin McCarthy wou het parlementslid alleen degraderen van de commissie-Onderwijs naar de commissie-KMO's, maar dat was voor de Democratische leider in het Huis, Nancy Pelosi, ruim onvoldoende.