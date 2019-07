Amerikaans Huis veroordeelt 'racistische' tweets Trump

De stemming is vooral symbolisch en heeft geen concrete gevolgen voor de Amerikaanse president.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden blies dinsdag in de loop van de dag verzamelen om zich te buigen over een resem tweets die president Donald Trump de afgelopen dagen de wereld instuurde. Daarin haalde hij fors uit naar vier Democratische parlementsleden.

Trump raadde de vier vrouwen met buitenlandse roots aan 'terug te keren naar hun eigen land'. Hij eiste ook excuses van hen 'voor de vreselijke dingen die zij gezegd hebben'. De president doelde op kritiek die Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar en Ayanna Pressley uitten over de mensonterende omstandigheden in detentiecentra aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Racistische opmerkingen

De tweets schoten heel wat Democratische politici in het verkeerde keelgat. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, bokste meteen een resolutie in elkaar om die 'racistische opmerkingen' te veroordelen. Volgens haar 'legitimeren en versterken de tweets de angst en haat voor nieuwe Amerikanen'.

Zoals verwacht schaarde een meerderheid van de leden van het Huis zich achter de tekst. De Democraten, in de meerderheid in het Huis, stemden voor een veroordeling van Trumps verbale aanvallen op de vier vrouwen. Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden met hen mee.

Debatregels

De opmerkingen van Pelosi leidden tot een twee uur durend debat in het Huis, nadat Republikeinen hadden gezegd dat de voorzitster te ver was gegaan en de debatregels van het Huis had geschonden. Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis, had zijn partijgenoten opgeroepen tegen de resolutie te stemmen omdat die politiek gemotiveerd was.

Trump zelfde reageerde ook via Twitter. 'Fantastisch om te zien hoe verenigd de Republikeinse partij vandaag was tijdens de stemming over mijn uitspraken over vier Democratische Congresleden. Als je het over verklaringen wil hebben, kijk dan naar de verschrikkelijke dingen die die vrouwen zeiden over ons land, Israël enz.', klonk het.

Hij greep de stemming over zijn tweets ook aan om zijn kiezers ervan te overtuigen dat de vier vrouwelijke Congresleden die hij in het vizier heeft, de plak zwaaien in de Democratische partij.