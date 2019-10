Amerikaans basket maakt diepe knieval voor Chinees kapitaal

De Amerikaanse basketballiga NBA heeft met een tweet over Hongkong de Chinese toorn opgewekt. Uitvoerige excuses waren nodig om de miljardeninkomsten uit China veilig te stellen.

‘Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong’, tweette Daryl Morey dit weekend. De algemeen directeur van de Houston Rockets, een van de 30 teams in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA, zag snel zijn blunder in, deletete de tweet en bood zijn excuses aan.

De NBA noemde het zondagnacht ‘betreurenswaardig’ dat Morey ‘veel van onze vrienden en fans in China diep beledigd heeft’. Op zijn Chinese website zei de sportliga zelfs ‘extreem ontgoocheld’ te zijn door de ‘ongepaste opmerkingen’.

Al maanden houden massale betogingen voor meer democratie en minder Chinese inmenging de semi-autonome stadstaat Hongkong in de ban. In de Verenigde Staten, het ‘land of the free’ dat in een handelsoorlog met China verwikkeld is, mogen steunbetuigingen dan wel nobel klinken, in de harde logica van de sporteconomie gelden ze als commerciële zelfmoord. De NBA is de lucratiefste sportcompetitie ter wereld, na de American Football-liga NFL en de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. En een steeds groter deel van haar 6,5 miljard dollar aan inkomsten - waarmee ze de Engelse Premier League, de rijkste voetballiga, voorblijft - puurt de NBA in China.

Populairste sportliga

Al eind jaren 80 pionierde de NBA, als zowat eerste westerse sportcompetitie, met zakelijke contacten in de ontluikende communistische markt van ruim 1 miljard consumenten. Sinds 1994 zendt de staatstelevisie CCTV er Amerikaanse basketbalmatchen uit. In 2002 legden ironisch genoeg de Houston Rockets Yao Ming onder contract, met zijn 229 centimeter tot op heden de grootste Chinese basketvedette. Zijn eerste match trok 200 miljoen Chinese kijkers. Waarna de NBA een Chinees filiaal oprichtte - intussen zo’n 4 miljard dollar waard - om de lokale expansie nog meer te boosten.

NBA-winkels werden geopend. Donderdag spelen twee NBA-teams voor het 15de jaar op rij oefenmatchen op Chinese bodem. En vooral: de enorme Chinese internetmarkt werd aangeboord. Deze zomer nog verlengde de NBA haar contract met de socialemediareus Tencent. Naar verluidt betaalt Tencent 1,5 miljard dollar om de komende vijf jaar NBA-matchen te mogen uitzenden op zijn digitale platformen, drie keer meer dan wat het de voorbije vijf jaar op tafel legde.

Ook via Weibo, de Chinese tegenganger van Twitter, en de e-commercegigant Alibaba worden wedstrijdbeelden en merchandising aangeboden. Intussen is de NBA veruit de populairste sportcompetitie in China, waar ze ongeveer vijf keer meer volgers op sociale media heeft dan de grote voetballiga’s uit Engeland, Spanje en Italië samen. Joe Tsai, een van de medeoprichters van Alibaba, kocht het voorbije jaar het NBA-team Brooklyn Nets.

Mercantiele macht

Met één tweet bracht Morey dat miljardenimperium nu in gevaar. Tsai maakte zijn collega-sportbobo al diets dat hij zich niet voor de kar van de ‘separatistische beweging’ in Hongkong mag laten spannen. CCTV en Tencent zenden voorlopig geen matchen meer uit van de Rockets. Het Chinese sportkledingmerk Li-Ning en de Shanghai Pudong Development Bank schortten hun sponsordeals met het Texaanse team op. En wie op Chinese e-commerceplatformen naar truitjes of andere memorabilia uit Houston zoekt, krijgt plots de melding ‘no results’.

Het is lang niet de eerste keer dat China zijn mercantiele macht inzet om westerse bedrijven in de geopolitieke pas te laten lopen. Onder meer de hotelketen Marriot, het kledingmerk Gap en de autoreus Daimler kwamen al in de problemen door verwijzingen naar Taiwan of Tibet, die door Peking als Chinese regio’s beschouwd worden. De filmstudio Disney ging deze zomer nog door het stof toen een van zijn actrices ook Hongkongse sympathieën geuit had.

In ruil voor dollars krabbelt de NBA schandelijk terug. Ted Cruz Republikeins senator

De knieval van de NBA ontlokt in eigen land echter ook grote kritiek. In vergelijking met de NFL en de MLB geldt ze als de Amerikaanse sportcompetitie die het tolerantst is voor politiek engagement. Toen Football-ster Colin Kaepernick het politiegeweld tegen zwarten begon aan te klagen, werd hij gewoon uit de NFL geweerd. NBA-vedettes als LeBron James en Stephen Curry blijven echter vocale supporters van de ‘Black Lives Matter’-beweging, én critici van de Republikeinse president Donald Trump.