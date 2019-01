Amerikaans gerecht opent rechtszaak tegen Chinese techreus Huawei

De economische oorlog tussen de VS en China heeft een nieuwe dimensie gekregen. Justitie in de VS heeft een strafklacht ingediend tegen het Chinese kroonjuweel Huawei, wegens diefstal van intellectuele eigendom en het schenden van de handelssancties tegen Iran.

Huawei is al langer de speelbal van handelstwisten tussen de twee economische grootmachten. Volgens Washington wordt de telecominfrastructuur van het Chinese bedrijf, dat in ons land onder meer Proximus als klant heeft, misbruikt om te spioneren voor het communistische regime in Peking.

Schermvullende weergave Huawei-topvrouw Meng Wanzhou vecht in Canada nog tegen haar uitlevering aan de VS. ©REUTERS

Nu komen daar twee andere zware beschuldigingen bij. In twee afzonderlijke rechtszaken in New York en de staat Washington wordt Huawei ervan beschuldigd zaken te doen met Iran – tegen de Amerikaanse handelssancties in – en om zakelijke geheimen te hebben gestolen van de Amerikaanse operator T-Mobile USA. Volgens de aanklacht zou het Chinese bedrijf ook bonussen hebben beloofd aan werknemers die erin slaagden om beschermde technologie van concurrenten te bemachtigen.