Amerikaans gerecht wil Trump Foundation ontbinden

De New Yorkse procureur-generaal beschuldigt de Foundation van zelfbediening en inbreuken op de wetten in de non-profitsector. Trump reageert op Twitter dat hij geen regeling zal treffen.

De New Yorkse procureur-generaal Barbara Underwood klaagt de Trump Foundation , het liefdadigheidsvehikel van de Amerikaanse president Donald Trump , aan omdat die gedurende meer dan tien jaar verschillende federale en staatswetten zou hebben overtreden.

Ze beschuldigt de instelling van 'ongepaste politieke activiteiten', 'herhaaldelijke en moedwillige zelfbediening ' en inbreuken op de wetten in de non-profitsector . De Foundation zou onder andere Trumps presidentiële campagne in 2016 hebben gesteund. Underwood streeft de ontbinding van de Trump Foundation na.

Procureur-generaal New York

Dat resulteerde in meerdere inbreuken op federale en staatswetten aangezien betalingen werden gedaan met geld van de Foundation, ongeacht het doel van de betaling

'De Foundation was niets meer dan een chequeboekje voor meneer Trump of de Trump Organization', luidt de aanklacht. 'Dat resulteerde in meerdere inbreuken op federale en staatswetten aangezien betalingen werden gedaan met geld van de Foundation, ongeacht het doel van de betaling'.