Amerikaans handelstekort krimpt voor eerst in zes jaar

Een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zichzelf op de borst geklopt heeft vanwege de 'grote Amerikaanse comeback' van de afgelopen drie jaar, bezorgde het Amerikaanse ministerie van Handel de president een nieuwtje dat hem ongetwijfeld als muziek in de oren klinkt. Voor het eerst sinds 2013 is het tekort op de handelsbalans vorig jaar gedaald.

'Eind 2019 bedroeg het deficit 616,8 miljard dollar', becijferde het ministerie van Handel. Dat is een daling met 1,7 procent tegenover 2018. De VS importeerden minder uit het buitenland vanwege de wereldwijde lagere economische groei en hogere invoerheffingen.

Agressief handelsbeleid

Trump maakte bij zijn aantreden in 2017 een prioriteit van de daling van het handelstekort. Via een agressief handelsbeleid - lees: importtarieven - zou hij partners tot eerlijkere praktijken dwingen, klonk het.

De president richtte zijn pijlen de voorbije twee jaar in de eerste plaats op China. Met de Aziatische reus raakte hij verstrikt in een tarievenslag. Het conflict weerspiegelt zich in de handelsbalans.

Het Amerikaanse tekort in de goederenhandel met China is vorig jaar met 17,6 procent gedaald tot 345,62 miljard dollar. Dat is het laagste niveau sinds 2014. De VS voerden niet alleen minder producten uit naar China (-11,3%); de import uit dat land viel ook met ruim 16 procent terug.