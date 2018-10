Amerikaans minister van Financiën stuurt kat naar topevent in Saoedi-Arabië

Steve Mnuchin stuurt zijn kat naar de 'Future Investment Initiative'-top in Saoedi-Arabië, genoegzaam bekend als 'Davos in the Desert'. Daarmee neemt het isolement van het land na de vermoedelijke moord op journalist Jamal Khashoggi nog wat meer toe.

Mnuchin liet lange tijd in het midden of hij alsnog naar Saoedi-Arabië zou afreizen voor het evenement. Maar na overleg met de Amerikaanse president Donald Trump en diens minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft hij nu toch beslist om te annuleren. Dat meldde Mnuchin zelf in een tweet:

Aanleiding voor die beslissing is de diplomatieke storm waarin Saoedi-Arabië verzeild is geraakt nadat journalist Jamal Khashoggi, die kritisch was voor het regime in het land, na een bezoek aan de Saoedische ambassade in Istanboel verdween. De precieze omstandigheden van die verdwijning zijn nog steeds niet bekend, maar het lijkt erop dat de journalist op gruwelijke wijze werd vermoord door een Saoedisch eskader dat steeds nadrukkelijker gelinkt wordt aan kroonprins Mohammed Bin Salman.

Om die reden haakten verschillende grote namen uit het bedrijfsleven eerder al af voor 'Davos in the Desert', uitgerekend een topevenement dat Bin Salman graag uitspeelt om een vriendelijker imago van zijn land op de wereldkaart neer te zetten.

Bondgenoot tegen Iran

De VS namen tot dusver een heel voorzichtige houding aan in de zaak. President Trump stuurde Pompeo naar Riaad, de Saoedische hoofdstad, voor een ontmoeting met Bin Salman. Maar Trump wil wachten op de uitkomst van de onderzoeken die Turkije en Saoedi-Arabië zelf aan het voeren zijn naar de zaak alvorens een standpunt in te nemen.