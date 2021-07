Amerikaans ministerie van Justitie: 'Belastingaangifte Trump moet naar Congres'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft beslist dat de belastingaangifte van Donald Trump naar een commissie van het Congres moet. Zes jaar aan financiële informatie over de voormalige Amerikaanse president komt mogelijk in de openbaarheid.

'Een commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich bezighoudt met budgettaire kwesties heeft voldoende redenen voorgelegd om aan het ministerie van Financiën de overhandiging te vragen van de fiscale gegevens van de ex-president', stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een mededeling.

Bij zijn aantreden in 2017 brak Trump meteen met een jarenlange traditie. Sinds Jimmy Carter kozen alle Amerikaanse presidenten ervoor hun belastingaangiftes en financiële belangen openbaar te maken. Dat Trump - die al jaren pochte over het fortuin dat hij had vergaard als vastgoedtycoon - dat manifest weigerde, deed geruchten over mogelijke belastingontduiking ontstaan.

Met de beslissing keert het ministerie op zijn stappen terug. In 2019 vond het Office of Legal Counsel het nog onkies om de belastingaangiftes van Trump aan de commissie te bezorgen, omdat Democratische politici het 'oneerlijke' doel hadden om de informatie publiek te maken. 'We nemen aan dat de commissie de informatie met de nodige gevoeligheid voor de privacy zal behandelen', klinkt het nu.

Aggressieve belastingontwijking

Vorig jaar pakte de krant The New York Times uit met belastingaangiften van de Republikeinse politicus. Daaruit viel te leren dat Trump in 2016 en 2017 slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelasting betaald had. Volgens de krant ontweek hij zeker tien jaar lang belastingen op een agressieve manier, door meer verliezen dan winsten aan te geven.