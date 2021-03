Amerikaanse Senaat geeft groen licht voor kolossaal pakket steunmaatregelen

Met 1.900 miljard dollar aan noodhulp wil de Amerikaanse president Joe Biden de economie rechttrekken na de coronapandemie. Het Huis van Afgevaardigden moet nu zijn finale fiat geven.

De Amerikaanse senaat heeft zaterdag een pakket steunmaatregelen voor een monsterbedrag van 1.900 miljard dollar goedgekeurd, het grootste Amerikaanse steunpakket ooit. Dat gebeurde met 50 stemmen (Democraten) voor en 49 tegen (Republikeinen). De Democraten hebben zo zich op hun eerste legislatieve overwinning sinds ze de controle over het Witte Huis en het Congres veroverden.

Het pakket moet dienen om de vaccinaties te versnellen, scholen te heropenen en burgers, bedrijven en lokale overheden financieel te ondersteunen. De meeste Amerikanen krijgen ook een cheque van 1.400 dollar. President Joe Biden wil zo de economie weer aanzwengelen na de coronacrisis en miljoenen nieuwe jobs creëren.

De goedkeuring kwam er na een marathonsessie die vrijdag al begon, met tientallen stemmingen over amendementen en urenlange onderhandelingen achter gesloten deuren. Onder druk van de gematigde Democraat Joe Manchin III van West Virginia, die dreigde tegen te stemmen terwijl de Democraten geen stem konden missen, deden de Democraten uiteindelijk water bij de wijn over de werkloosheidssteun. In plaats van de 400 dollar per week die ze vooropgesteld hadden, gingen ze akkoord met een bedrag van 300 dollar per week.

Geen hoger minimumloon

Eerder op de dag haalde het voorstel van de Democraat Bernie Sanders om het minimumloon te verdubbelen van 7,25 dollar per uur naar 15 dollar per uur het niet. Acht Democraten en alle vijftig Republikeinen stemden tegen. Nochtans is het Amerikaanse minimumloon al tien jaar lang niet verhoogd, de langste periode ooit. De VS bengelen zo aan de staart van alle OESO-landen.

Omdat het steunpakket is veranderd sinds het werd goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, moet het nu eerst weer langs het Huis passeren. Pas als dat groen licht geeft, kan president Biden er zijn handtekening onder zetten. De Democraten hopen dat dat voor 14 maart gebeurt, want dan loopt de huidige werkloosheidssteun af.