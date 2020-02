Amerikaanse Senaat pleit Trump volledig vrij

De procedure tot afzetting van de Amerikaanse president die de Democraten op gang hadden geschoten, is gestrand in de Senaat.

Alles draaide om een telefoontje dat Trump op 25 juli pleegde met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Een klokkenluider van de inlichtingendiensten maakte bekend dat Trump Zelenski vroeg een corruptieonderzoek te starten tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter. Hunter Biden was jaren adviseur van een Oekraïens energiebedrijf toen zijn vader vicepresident was.

Tegelijk met Trumps verzoek bleken de Verenigde Staten 391 miljoen dollar aan militaire hulp bevroren te hebben, die voor Oekraïne broodnodig was in de strijd tegen de Russische agressie. Ook zou Trumps entourage de pas verkozen Zelenski een mediageniek bezoek aan het Witte Huis beloofd hebben.

Voor de Democratische meerderheid in het Huis was het zonneklaar: Trump zette een kwetsbare bondgenoot onder druk om persoonlijk, electoraal gewin voorrang te geven op het landsbelang. Om verdere 'ernstige en langdurige schade aan onze democratische waarden' te voorkomen diende hij uit het ambt gezet te worden.

Maar hun afzettingsprocedure strandde in de Senaat. In tegenstelling tot in het Huis hebben de Republikeinen er wel een meerderheid.

Alleen de republikein Mitt Romney week af van de partijlijn en vond dat Trump misbruik had gemaakt van de macht. Bij de de tweede aanklacht, over het tegenwerken van het onderzoek, stemden de Senaatsleden volgens de partijlijnen: 43 voor schuldig en 57 (inclusief Romney) tegen.

De president had het de voorbije maanden voortdurend over een 'heksenjacht'. Het onderzoek werd tegengewerkt door Trump, die zijn naaste medewerkers verbood te getuigen. Ook viel hij op Twitter openlijk getuigen aan.

Trump wordt de eerste president die na een impeachmentproces herkozen kan worden. De presidentsverkiezingen vinden op 3 november dit jaar plaats.