'Amerikaanse aanval tegen IS-leider al-Baghdadi'

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zondag een 'belangrijke mededeling' doen. 'Something very big has just happened', tweette hij.

Trump zou rond 14 uur Belgische tijd een mededeling doen.

Officieel wordt er geen informatie gegeven over wat Trump precies zal zeggen, maar verschillende Amerikaanse media maken intussen melding van een militaire operatie van de VS in Syrië. Die zou gericht geweest zijn tegen Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurgroep IS.

Zo citeert CNN een hooggeplaatste legerverantwoordelijke die anoniem verklaarde dat de IS-leider het doelwit was van een luchtaanval die zaterdag in het noordoosten van Syrië werd uitgevoerd. De CIA zou hebben geholpen bij het localiseren van de man, aldus de zender. Verdere informatie over het lot van al-Baghdadi geeft CNN niet.

Volgens het agentschap Reuters zijn Iraakse veiligheidsdiensten er zeker van dat al-Baghdadi omgekomen is.