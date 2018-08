Amerikaanse actiester Seagal aan de slag als Russisch gezant

De acteur is bekend geworden door zijn rol als onderkoelde vechtmachine in heel wat actiefilms, waarbij hij vooral bekend werd als Casey Ryback in Under Siege (1992). Hij demonstreert een vrij realistische en gewelddadige versie van aikido.

Seagal is erg populair in Rusland. Zijn grootouders aan vaders kant waren Russische Joden die uitweken naar de Verenigde Staten en hun naam veranderden van Siegelman naar Seagal. Hij is in het bezit van een Russisch paspoort nadat hij in 2016 Russisch staatsburger werd. Seagal is regelmatig in Rusland en steekt zijn bewondering voor het land en president Vladimir Poetin niet onder stoelen of banken.