Amerikaanse ambtenaren kloppen aan bij voedselbanken

Door de shutdown hebben meer en meer ambtenaren moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het Barclays Center, de bekende sport- en entertainmenttempel in Brooklyn, gooide dinsdagnamiddag Amerikaanse tijd zijn deuren open voor een wel heel bijzonder evenement. De concertgangers en sportfanaten maakten voor een keer plaats voor vrijwilligers van liefdadigheidsorganisaties.

Met de steun van het basketbalteam Brooklyn Nets hadden medewerkers van de Food Bank for New York City het centrum voor enkele uren omgetoverd tot een grote voedselbank voor federale ambtenaren. Sinds een begrotingsdispuut tussen president Donald Trump en de Democraten op 22 december vorig jaar leidde tot een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten krijgen meer dan 800.000 ambtenaren geen loon meer uitbetaald.

Omdat de rekeningen desondanks blijven binnenstromen hebben meer en meer ambtenaren moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Voor hen komt het initiatief van de Nets en de Food Bank for New York City erg gelegen.

Voedselbanken

'Sinds het begin van de shutdown leef ik van dag tot dag. Ik let goed op wat ik eet en wat ik uitgeef. Als ik ergens op kan besparen doe ik dat', getuigde Antoinette Peek-Williams, een 62-jarige douanebeambte. 'Dit initiatief helpt me te bezuinigen', stelde ze terwijl ze enkele zakken met conserven, vers fruit, kip, rozijnen, melk en hygiëneproducten vulde.

Overal in de Verenigde Staten krijgen voedselbanken telefoontjes van overheidsmedewerkers die nu al meer dan een maand zonder inkomen zitten. De oproepen doen de meeste organisaties een paar versnellingen hoger schakelen.

In de buurt van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. vonden afgelopen weekend bijvoorbeeld vijf pop-upmarkten plaats voor ambtenaren in nood. Het initiatief bleek een groot succes. Meer dan 2.400 mensen daagden op, twee keer zoveel als de Capital Area Food Bank verwacht had.

Normaal verdeelt die organisatie in januari zowat 3 miljoen maaltijden onder mensen die het moeilijk hebben om rond te komen. 'Door de shutdown zullen we dit jaar in januari wellicht 600.000 maaltijden extra verspreiden', schat de voedselbank.

Gratis maaltijden

Niet alleen liefdadigheidsorganisaties doen hun duit in het zakje. Ook heel wat restaurants, verspreid over het land, bezorgden de getroffen ambtenaren de voorbije dagen gratis maaltijden. De bekende Spaans-Amerikaanse chef José Andrés opende zelfs een pop-upkeuken in Washington D.C. voor de slachtoffers van de shutdown.

Als deze situatie niet opgelost is tegen half februari, kom ik in de problemen. Dan heb ik zelfs geen geld meer om brandstof te tanken. En ik heb mijn auto echt nodig om naar mijn werk te rijden.

Het begrotingsconflict tussen Trump en de Democraten raakt niet alleen de meer dan 800.000 medewerkers van de gesloten overheidsdiensten. Het heeft ook een impact op de economie en het moreel van alle Amerikanen. Iedereen hoopt op een snelle doorbraak in het dossier.

'Ik hoop dat de politici snel een beslissing nemen', zei een 39-jarige bewaakster van de gevangenis van Brooklyn tijdens haar bezoek aan de voedselbank in het Barclays Center. 'Ik heb al een boete gekregen van de telefoonmaatschappij omdat ik uitstel vroeg voor de betaling van de factuur voor mijn gsm, die ik nodig heb voor mijn werk.'

De vrouw, die onbetaald haar werk in de gevangenis moet blijven doen, maakte enkele berekeningen. 'Als deze situatie niet opgelost is tegen half februari, kom ik in de problemen. Dan heb ik zelfs geen geld meer om brandstof te tanken. En ik heb mijn auto echt nodig om op mijn werk te geraken.'

Voorstellen in senaat

De Amerikaanse senaat doet donderdag nog een poging om de impasse te doorbreken. Op de tafel liggen twee voorstellen, maar de kans op succes lijkt klein.

Het Republikeinse plan voorziet immers in de voor de Democraten onbespreekbare 5,7 miljard dollar die Trump eist voor de financiering van de muur op de grens met Mexico. De Democraten stellen voor de overheidsdiensten al zeker tot 8 februari opnieuw te openen. In de tussentijd willen ze het debat over de beveiliging van de grens met Mexico voeren.