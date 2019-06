Amerikaanse bedrijven smeken Trump handelsconflict op te lossen

Amerikaanse bedrijven vragen president Donald Trump in een brief het handelsdispuut met de Chinezen op te lossen. Hun brief komt er naar aanleiding van de G20-top eind juni waar zowel Trump als de Chinese president Xi Jinping aan deelnemen.

De campagne Tariffs Hurt the Heartland behartigt de belangen van de landbouw, de retail en de industrie. De brief werd ondertekend door 661 bedrijven en verenigingen.

Walmart

Ook de CEO van Walmart, Doug McMillon, zette zijn handtekening onder de brief. ’s Werelds grootste retailer heeft alle belang bij gunstige importtarieven en waarschuwt voor stijgende prijzen. Bovendien is het ook de belangrijkste werkgever in de Amerikaanse private arbeidsmarkt.

Veel meer mensen profiteren van vrijhandel dan dat er verliezers zijn. Doug McMillon CEO Walmart

McMillon fulmineerde dan ook tegen de handelspolitiek en blies de loftrompet over de vrijhandel. ‘Vrijhandel is altijd goed geweest voor de Amerikanen en wordt nu telkens weer bekritiseerd.' Volgens hem wordt door een protectionistisch beleid het kind met het badwater weggegooid, ‘veel meer mensen profiteren van vrijhandel dan dat er verliezers zijn’.

Tariffs Hurt stelt dat de tarieven een weinig doeltreffend middel zijn om China van haar onfrisse handelspraktijken te doen afstappen. Daarenboven ‘zullen de tarieven voornamelijk op de kap van de Amerikaanse bedrijven en consumenten belanden, niet op die van de Chinezen’.

De bedrijven verwijzen naar cijfers van internationale consultant Trade Partnership. Die schat een verlies van 2 miljoen Amerikaanse jobs wanneer bijkomende heffingen van 25 procent op 300 miljard dollar worden doorgeduwd. Verder zouden de gezinsuitgaven door de heffingen met minstens 2000 dollar stijgen en het Amerikaanse bbp terugvallen met 1 procent.

G20-top

De brief komt er naar aanleiding van de dreigende escalatie van het conflict en de G20-top in het Japanse Osaka eind deze maand. Daar zal Trump waarschijnlijk een onderhoud met de Chinese president Xi hebben, waarna hij zal beslissen over een eventuele verlenging van de tarieven op Chinese import.

Een escalerend handelsconflict is niet in ’s lands belang en zal beide partijen schaden. Tariffs Hurt the Heartland

De bedrijven roepen de administratie op de onderhandelingen met China terug aan te vatten en een duurzame deal in de wacht te slepen. ‘Een escalerend handelsconflict is niet in ’s lands belang en zal beide partijen schaden’, zo stelt ze. De onzekerheid over de onderhandelingen en tariefstijgingen zorgen volgens Tariffs Hurt voor ‘turbulentie in de markt en ze bedreigen de historische economische groei’.