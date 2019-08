Amerikaanse centrale bank verdeeld over renteverlaging

Uit de notulen van de Federal Reserve blijkt dat de Amerikaanse centraal bankiers verdeeld waren over de recente renteverlaging. Sommigen pleitten voor een drastischer rentedaling.

De renteknip - de eerste in tien jaar - die de Federal Reserve eind juli doorvoerde , kon lang niet bij alle Amerikaanse centraal bankiers op applaus rekenen. Dat leren de notulen van de bijeenkomst, die de Fed gisteravond vrijgaf.

Het was al duidelijk uit de begeleidende mededeling dat twee stemgerechtigde bankiers- Esther George van het kantoor in Kansas City en Eric Rosengren van het kantoor in Boston - tegen een renteverlaging waren.