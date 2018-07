Amerikaanse economie groeit met forse 4,1 procent

De VS hebben in het tweede kwartaal de hoogste economische groei in vier jaar geboekt. Zowel de consumptie, investeringen als export stegen fors.

Zoals verwacht heeft de Amerikaanse economie een zeer goed kwartaal achter de rug. President Donald Trump had donderdag al gezegd dat bbp-cijfers 'terrific' (geweldig) zouden zijn.

De economische activiteit in de VS steeg in het tweede kwartaal met 4,1 procent op jaarbasis, tegenover 2,2 procent in het eerste kwartaal. Dat meldde het ministerie van Handel. Economen hadden 4,2 procent groei voorspeld.

De consumptie groeide met 4 procent en was daarmee goed voor tweederde van de stijging van de economische activiteit. Joe Sixpack spendeerde meer omdat de belastingverlaging van de regering-Trump begin dit jaar zijn koopkracht heeft doen toenemen.

De bedrijfsinvesteringen stegen met 7,3 procent. Dat was onder meer te danken aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. De regering verlaagde de vennootschapsbelasting van 35 naar 21 procent.

De uitvoer groeide met 9,3 procent. Landbouwers versnelden de export van sojabonen vooraleer hogere importtaksen van andere landen van kracht werden. Sommige landen hebben de importtaksen voor sojabonen en andere Amerikaanse producten verhoogd nadat de VS de importtaksen op staal en aluminium hadden opgetrokken.

De afbouw van de voorraden drukte de groei met 1 procentpunt. Onder meer de voorraden van sojabonen, geneesmiddelen en olieproducten verminderden.