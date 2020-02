Amerikaanse economie koelt fors af door coronavirus

De economische groei in de VS valt voor het eerst sinds 2013 bijna stil. De beurzen reageren negatief.

De Amerikaanse economie koelt veel sterker af dan verwacht, blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij bedrijven. De zogenaamde PMI-indicator zakt in februari met 3,7 punten naar 49,6 punten, het laagste peil sinds 2013. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de economische activiteit in de privésector.

Dat wil niet zeggen dat de hele Amerikaanse economie krimpt. 'De resultaten van de peiling geven aan dat de groei van het bruto binnenlands product is gedaald van iets meer dan 2 procent in januari naar amper 0,6 procent in februari', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit.

Hij verwijst naar de impact van het coronavirus. 'De eerste daling van de bestellingen in meer dan tien jaar is gedeeltelijk te wijten aan de uitbraak van het coronavirus. De activiteit in sectoren zoals toerisme daalt, de export krimpt en de aanvoerketens zijn ontwricht.' De groeivertraging is vooral te wijten aan de dienstensector. Daar daalt de activiteit, terwijl die blijft stijgen in de industrie.