Amerikaanse economie koelt minder af dan verwacht

De economische activiteit in de VS is in het vierde kwartaal van 2018 met 2,6 procent op jaarbasis gestegen.

De Amerikaanse economie houdt beter stand dan verwacht, blijkt uit cijfers van het ministerie van Handel. Ze groeide in het vierde kwartaal met 2,6 procent op jaarbasis, tegenover 3,4 procent in het derde kwartaal. Economen hadden voor oktober-december slechts 2,2 procent groei voorspeld.

De groeivertraging is vooral te wijten aan de voorraadvorming. De opbouw van voorraden krikte in het vierde kwartaal de groei met slechts 0,1 procentpunt op, tegenover 2,3 procentpunten in het derde kwartaal. De buitenlandse handel had in vergelijking met het derde kwartaal een veel kleinere negatieve impact op de groei, omdat de uitvoer opveerde en de groei van de invoer vertraagde.