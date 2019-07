Amerikaanse economie koelt minder af dan verwacht

De hoger dan verwachte consumptie in het tweede kwartaal compenseert gedeeltelijk de daling van de export en de investeringen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 2,1 procent op jaarbasis gegroeid, tegenover 3,1 procent in het eerste kwartaal. Dat meldt het ministerie van Handel. Economen hadden slechts 1,8 procent groei voorspeld.

De duidelijke vertraging van de groei is te wijten aan een combinatie van factoren. In de eerste plaats daalde de uitvoer met 5,2 procent na een stijging met 4,1 procent in het eerste kwartaal. De zwakke export is onder meer te wijten aan de handelsoorlog met China. Peking verhoogde op 1 juni de importtaksen op Amerikaanse producten.

Investeringen

Bovendien verminderden de bedrijfsinvesteringen voor het eerst sinds eind 2015 en bleven de investeringen van de gezinnen in woningbouw afbrokkelen. De uitgaven voor nieuwbouw en renovatie daalden voor het zesde kwartaal op rij.

Ten slotte had de veel tragere stijging van de voorraden een negatieve impact op de groei. De voorraadvorming drukte de groei met 0,9 procentpunt nadat ze in het eerste kwartaal de groei nog met 0,6 procentpunt had opgekrikt.

Consumptie

Maar er is ook goed nieuws. De consumptie van de gezinnen steeg met 4,3 procent en dat is meer dan voorzien. Een mogelijke verklaring is een inhaalbeweging na de vertraging tijdens de shutdown van januari. Ook de toename van de overheidsuitgaven met 5 procent - de grootste klim in tien jaar - ondersteunde de groei.

Als geen rekening wordt gehouden met de sterk schommelende cijfers van de voorraden en de buitenlandse handel groeide de economische activiteit met 3,5 procent. Dat cijfer, het beste in een jaar, is volgens economen een betere maatstaf van de onderliggende sterkte van de Amerikaanse economie.