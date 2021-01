Amerikaanse economie krimpt in coronajaar meest sinds 1946

De pandemie heeft de economische activiteit in de VS in 2020 met 3,5 procent doen dalen.

Ondanks een heropleving in het derde en vierde kwartaal heeft de Amerikaanse economie een zeer slecht jaar achter de rug. De economische activiteit zakte met 3,5 procent. Dat is de grootste achteruitgang sinds 1946. Toen verlaagde de overheid haar defensie-uitgaven met 75 procent na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Zowel de consumptie, de investeringen als de export zijn in 2020 fors gedaald, omdat de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wereldwijd grote delen van de economie verlamden. De gezinnen spendeerden minder in cafés en restaurants en aan vrije tijd, zoals toerisme. Ook de uitgaven voor gezondheidszorg daalden, omdat veel medische ingrepen werden uitgesteld.

De economische activiteit bereikte een dieptepunt in het tweede kwartaal. Dankzij een gedeeltelijke versoepeling van de beperkende maatregelen en overheidssteun leefde de economie vanaf de zomer op. Maar de economische activiteit lag in het vierde kwartaal nog altijd 2,5 procent lager dan in dezelfde periode van 2019, net voor de start van de pandemie.