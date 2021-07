Amerikaanse economie veert op naar precoronaniveau

Het krachtige economische herstel is vooral te danken aan de forse stimulus van het begrotingsbeleid en de snelle vaccinatiecampagne.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,5 procent op jaarbasis gegroeid tegenover het eerste kwartaal. Hoewel de groei lager was dan de verwachte 8,4 procent steeg de economische activiteit voor het eerst boven het niveau van net voor het begin van de pandemie.