Amerikaanse ex-minister Pompeo aan de slag bij Fox News

'Mike Pompeo is een van de meest erkende en gerespecteerde stemmen in buitenlands beleid en nationale veiligheidskwesties', zegt Fox News-CEO Suzanne Scott. Ze kijkt uit naar Pompeo's bijdragen op de verschillende platformen van Fox News.

Pompeo's debuut is weggelegd voor de ochtendshow 'Fox & Friends'. Pompeo werd in april 2018 minister van Buitenlandse Zaken onder voormalig president Donald Trump, nadat Mike Tillerson was ontslagen. Hij was eerder directeur van de buitenlandse inlichtingendienst CIA.