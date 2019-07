Amerikaanse federale overheid gaat weer doodstraffen uitvoeren

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft de federale overheid van de VS gelast om een aantal executies van federale veroordeelden uit te voeren. Het zou voor het eerst in twee decennia zijn dat federale doodstraffen weer worden uitgevoerd.

Barr gaf aan het hoofd van het gevangeniswezen opdracht om de executies in te plannen van vijf terdoodveroordeelden die in federale gevangenissen zitten. ‘Ze zijn veroordeeld voor de moord op, en in sommige gevallen de marteling en verkrachting van, de meest kwetsbaren in onze maatschappij – kinderen en ouderen’, aldus een verklaring van het ministerie van Justitie.

De eerste executie staat op 9 december gepland. De vier anderen volgen in de weken daarop. Het gaat om vijf mensen die door de rechter ter dood veroordeeld werden wegens moord op kinderen of ouderen. 'Bijkomende executies zullen later worden gepland', zo staat nog in een mededeling van het ministerie van Justitie.

De laatste federale executie in de VS dateert van 2003. In 2014 werd een poging tot executie ondernomen in de staat Oklahoma, maar die liep helemaal fout. Toenmalig president Barack Obama gebruikte dat als aanleiding om de procedures rond de doodstraf strenger te maken. Een officieel moratorium op de uitvoering van de doodstraf is er evenwel nooit geweest.