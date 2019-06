Amerikaanse industrie koelt fors af

De handelsoorlog tussen de VS en China heeft de groei van de Amerikaanse industrie doen dalen naar het laagste peil in jaren.

De Amerikaanse industrie krijgt klappen. De PMI-indicator, een maatstaf van de groei van de industriële activiteit, zakte in mei met 2,1 punten naar 50,5 punten, het laagste peil sinds september 2009. Een score boven 50 punten wijst op een stijging van de industriële activiteit, en omgekeerd. De groei van de industrie is dus bijna stilgevallen.

Importtaksen

De sterke afkoeling van de Amerikaanse industrie is vooral te wijten aan handelsconflicten. De VS hebben het jongste jaar de importtaksen op Chinese producten met een waarde van 250 miljard dollar opgetrokken. China heeft op zijn beurt de invoerheffingen op Amerikaanse producten verhoogd. In augustus vorig jaar noteerde de ISM-indicator nog het hoogste peil in 14 jaar.