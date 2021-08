Amerikaanse industrie wil taksen op Chinese import op de schop

De Amerikaanse industrie heeft het gehad met de importtarieven op Chinese goederen. In een brief aan de regering-Biden pleit ze voor nieuwe onderhandelingen met Peking.

'Door de tarieven wordt de industrie geconfronteerd met hogere kosten om producten te vervaardigen, waardoor die minder competitief worden in het buitenland.' Dat citeert het persagentschap Bloomberg uit een brief aan minister van Financiën Janet Yellen en handelsvertegenwoordiger Katherine Tai.

Brief aan Amerikaanse regering

Een handelsagenda die gericht is op de werknemers moet rekening houden met de kosten die Amerikaanse en Chinese tarieven opleggen aan Amerikanen, en tarieven afschaffen die de Amerikaanse belangen schaden.

Amerikaanse bedrijven moeten importtarieven betalen op elektronica, kledij en andere goederen uit China. Die zijn het gevolg van de handelsoorlog die voormalig president Donald Trump tijdens zijn ambtstermijn ontketende. Zijn opvolger Joe Biden wijkt voorlopig niet af van die maatregelen. Enerzijds als drukkingsmiddel om Peking zijn verplichtingen uit de minihandelsdeal te doen nakomen, anderzijds om de VS minder afhankelijk van China te maken .

'Belangrijke toezeggingen'

De Amerikaanse bedrijfswereld is daar niet over te spreken en wijst erop dat de Chinese regering aan 'belangrijke doelstellingen en toezeggingen' heeft voldaan, zoals het openstellen van de markt voor Amerikaanse financiële instellingen en het wegwerken van handelsbarrières voor landbouwproducten uit de VS.