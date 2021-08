Amerikaanse inflatie houdt halt op hoog niveau

Met 5,4 procent in juli blijft de inflatie in 's werelds grootste economie op een hoog niveau. Al lijken de grootste bokkensprongen achter de rug.

De Amerikaanse inflatie blijft met 5,4 procent op het hoogste niveau in 13 jaar. Het cijfer voor juli kwam op exact hetzelfde niveau uit als dat voor juni. Economen hadden een lichte afkoeling voorspeld naar 5,3 procent. Toch onthaalden de beurzen het cijfer als een meevaller omdat de inflatie in de voorgaande lentemaanden telkens fors boven de verwachting uitviel. 'Voorlopig is de reeks van buitensporige inflatieverrassingen voorbij', zegt Jefferies-econome Aneta Markowska. De meevaller zat vooral in de kerninflatie, die de volatiele voedings- en energieprijzen buiten beschouwing laat. Dat cijfer steeg met 0,3 procent ten opzichte van juni (0,9 procent voorspeld) en met 4,3 procent op jaarbasis.

5,4 % Inflatie De stijging van de levensduurte in de VS bleef in juli op hetzelfde peil als juni.

Geconfronteerd met aanbodbeperkingen en een stijgende vraag verhogen bedrijven in uiteenlopende sectoren hun prijzen naarmate hun kostendruk toeneemt. De prijzen voor vliegtickets en autoverzekeringen waren zeldzame dalers en vormden een belangrijke factor in de matiging van het cijfer. 'Het valt nog te bezien of de periode van verhoogde prijsdruk echt voorbij is', aldus Markowska. 'De heropeningsgevoelige categorieën matigden in belang, terwijl de dienstencategorieën het stokje allicht overnemen', zegt Bloomberg-econome Eliza Winger. 'Vooral huurprijzen, die een derde van het inflatiecijfer uitmaken, zullen er steviger uitzien in de tweede jaarhelft'.

In de tweede jaarhelft zullen de diensten het inflatiestokje overnemen, de huurprijzen voorop. Eliza Winger Econome Bloomberg

Een enquête van de Federal Reserve in New York die maandag werd vrijgegeven, toonde aan dat de inflatieverwachtingen van consumenten voor het komende jaar een recordhoogte hebben bereikt. Het pad van de inflatie in de komende maanden heeft gevolgen voor het beleid, zowel dat van de Federal Reserve, wat betreft het tijdschema voor het verminderen van de monetaire steun, als voor president Joe Biden. Aanhoudende inflatie kan het voor Biden moeilijker maken eensgezinde steun te winnen voor nog eens 3.5000 miljard dollar aan bijkomende sociale uitgaven.