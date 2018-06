Amerikaanse inflatie op hoogste peil in zes jaar

De toename van de inflatie tot 2,8 procent kan de Amerikaanse centrale bank ertoe aanzetten de rente meer te verhogen dan verwacht.

De Amerikaanse inflatie is in mei gestegen naar 2,8 procent, het hoogste peil in meer dan zes jaar. De toename is vooral te wijten aan de hogere prijzen voor brandstoffen, tabak en huisvesting. In april bedroeg de inflatie 2,5 procent.

Ook de kerninflatie versnelde. De inflatie zonder voeding en energie steeg naar 2,2 procent, versus 2,1 procent. Economen hadden de toename van de inflatie voorspeld.

De vraag is nu hoe de Amerikaanse centrale bank (Fed) zal reageren op de stijging van de inflatie. De Fed verhoogt woensdag bijna zeker de basisrente naar 1,75 à 2 procent. Aangezien nauwelijks twijfel over het rentebesluit bestaat, kijken economen vooral uit naar de plannen voor de komende maanden.

De bestuurders van de Fed signaleerden in maart dat ze in 2018 drie keer de rente willen verhogen. Ze geven woensdag een nieuwe hint over welk monetair beleid ze wenselijk achten. Veel economen verwachten dat de Fed dit jaar vier keer de rente optrekt.