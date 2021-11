Amerikaanse inflatie op hoogste peil sinds 1990

De Amerikaanse inflatie is in oktober gestegen naar 6,2 procent, het hoogste niveau sinds 1990. Economen hadden 5,9 procent inflatie voorspeld.

