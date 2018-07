Amerikaanse investeringen in buitenland nemen duik door fiscale hervorming Trump

Amerikaanse bedrijven geven er de voorkeur aan massaal kapitaal van buitenlandse filialen te repatriëren in plaats van dat in het buitenland te investeren.

De Amerikaanse president, Donald Trump, maakte er vorig jaar een strijdpunt van om met een grote belastinghervorming uit te pakken. Op 22 december zette hij uiteindelijk ook zijn handtekening onder de US Tax Cut en Jobs Act (TCJA).

Die wet bevat interessante maatregelen voor bedrijven. Zo daalde de Amerikaanse vennootschapsbelasting vanaf dit jaar van 35 naar 21 procent. Daardoor hebben de VS plots een van de laagste tarieven in het Westen.

Amerikaanse ondernemingen kregen ook de kans hun overzeese winsten, die ze in het buitenland geparkeerd hielden om er in de VS geen taksen op te betalen, te repatriëren tegen een nog gunstiger tarief van 17,5 procent.

Investeringsstromen

En het lijkt erop dat heel wat bedrijven van die mogelijkheid gebruikt gemaakt hebben. Dat suggereren alvast de cijfers die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verzamelde.

De instelling met hoofdzetel in Parijs bracht de directe buitenlandse investeringen (FDI) wereldwijd in kaart. 'Die investeringsstromen daalden van 242 miljard dollar (zowat 208 miljard euro) in de laatste drie maanden van 2017 naar 136 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2018', luidde het.

Die duik van 44 procent valt vooral op het conto van de Verenigde Staten te schrijven. 'Hun uitgaande FDI-stroom viel terug tot -145 miljard dollar', stelde de OESO in een rapport dat vrijdag verscheen.

Jobs

'De VS zijn traditioneel de grootste investeerder ter wereld. Als hun uitgaande FDI-stromen negatief worden, heeft dat een erg grote impact op de wereldwijde stromen', stelde Maria Borga, statistica bij de OESO, vrijdag.

Op dit moment halen de Amerikaanse bedrijven vooral financiële activa terug. Die beweging heeft waarschijnlijk geen onmiddellijke impact op het aantal jobs of de toegevoegde waarde die ze in het buitenland creëren. Maria Borga Statistica bij de OESO

'Op dit moment halen de Amerikaanse bedrijven vooral financiële activa terug. Die beweging heeft waarschijnlijk geen onmiddellijke impact op het aantal jobs of de toegevoegde waarde die ze in het buitenland creëren', voegde ze eraan toe.

Op korte termijn lijkt de belastinghervorming van Trump dus wel een impact te hebben. Maar wat de langetermijneffecten zijn, is volgens Borga moeilijk te voorspellen.

Gat in begroting

'Het staat wel vast dat de hervorming heel wat fiscale voordelen veranderd heeft', ging de statistica voort. Ze sluit niet uit dat de verlaging van de vennootschapstaks de VS aantrekkelijker gaat maken voor investeerders uit andere landen.

Daarnaast houdt de OESO er rekening mee dat de lagere Amerikaanse bedrijfstaks andere landen gaat inspireren om ook het mes te zetten in het tarief in hun land. 'Zo'n race zou ook een impact kunnen hebben op de investeringsstromen', luidt het.

Trumps fiscale revolutie, de grootste sinds Ronald Reagan in 1986, zal het komende decennium een gat van 1.500 miljard dollar slaan in de Amerikaanse begroting. De Amerikaanse president maakt zich evenwel sterk dat die kosten deels gecompenseerd worden door inkomsten die gegenereerd worden door een sterkere economische groei.

Sterke groei

Vrijdag raakte bekend dat de VS in het tweede kwartaal de hoogste economische groei in vier jaar geboekt hebben. Dankzij een stijging van de consumptie, de investeringen en de export steeg de economische activiteit op jaarbasis met 4,1 procent, tegenover 2,2 procent in het eerste kwartaal.