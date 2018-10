Amerikaanse jobmarkt sinds 1969 niet meer zo krap

Ook al vertraagde de jobcreatie, het is van eind 1969 geleden dat nog er nog zo weinig Amerikanen op zoek waren naar een job.

De Amerikaanse president Donald Trump kan tevreden zijn: ook in het tiende jaar economische expansie draait de Amerikaanse jobmotor als een tierelier. Volgens een raming van het Bureau of Labor Statistics zakte de werkloosheidsgraad in september tot 3,7 procent, een nieuw diepterecord sinds eind 1969.

Nochtans zwakte de jobcreatie af: vorige maand kwamen er in de Verenigde Staten 134.000 jobs bij, minder dan de 204.000 in augustus en een stuk onder de 180.000 banen waar het legertje Wall Street-economen gemiddeld op rekende. Mogelijk werden de jobdata echter vertekend door de orkaan Florence, die in september grote delen van de staten North en South Carolina lamlegde.

Met een werkloosheidsgraad van minder dan 4 procent naderen de Verenigde Staten luidens de officiële data volledige tewerkstelling.

Toch verdient dat cijfer enige nuance: het officiële jobrapport is behoorlijk 'calvinistisch' en houdt geen rekening met mensen die halftijds werken maar eigenlijk een voltijdse job zouden willen - in het koele cijferaarsjargon 'marginale werkers' - en mensen die de voorbije vier weken niet actief een job zochten maar er eigenlijk wel één zouden willen - in het jargon 'ontmoedigde' werkers.

Nauwelijks loonstijging

Rekenen we die twee categorieën mensen wél mee, dan beloopt de werkloosheidsgraad 7,5 procent. Nog steeds laag in historisch perspectief, maar geen volledige tewerkstelling.

Mede daardoor zien veel Amerikanen de krappe arbeidsmarkt frustrerend weinig in een steviger loonzakje vertaald: het gemiddelde uurloon steeg jaar op jaar 2,8 procent, nauwelijks voldoende om de inflatie bij te benen. In februari leidde een verrassend sterke toename van de lonen op 'Main Street' even tot een zware maar kortstondige verkoopgolf op Wall Street.

De Amerikaanse jobmarkt staat roodgloeiend James Knightley ING-econoom

Toch is de sterke arbeidsmarkt één van de factoren die Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), ertoe aanzetten de rente te blijven verhogen. Dit ondanks de kritiek van Trump én de ravage die de opeenvolgende rentestijgingen bij dollarschuldenaars in veel opkomende markten aanrichten.

'De Amerikaanse jobmarkt staat roodgloeiend', concludeert ING-econoom James Knightley. 'Ook al omschrijft de Fed het beleid niet langer als soepel, dat beleid is nog verre van restrictief. Bijgevolg verwachten we nog eens een renteverhoging in december en drie extra rentestappen in 2019.'